三重袋屍案是烏龍 「死狗放水流」惹虛驚

2017-01-31 17:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區忠孝橋今天下午3點35分驚傳袋屍案，結果警方、消防進一步勘驗，赫見竟是一具大型犬屍體，案情急轉直下，讓情緒緊繃的警方宛如洗三溫暖一般，警方說，應是民俗「死狗放水流」，至於犬隻疑為拉不拉多犬，目前已通知環保局三重清潔隊前往清運。

新北市消防局今天下午4點許將這具袋屍打撈上三重區忠孝碼頭後，大同派出所警員也通知偵查隊鑑識人員到場勘驗，新北市警局鑑識人員原也已要前往，但三重分局鑑識人員一拆開塑膠袋，脫口而出「是隻狗啦！」現場原以為是他殺命案的緊張情緒，瞬間為之消散，進一步確認，警方釐清為狗屍，化解一場虛驚。