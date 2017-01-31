三重袋屍案是烏龍 「死狗放水流」惹虛驚
2017-01-31 17:18
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區忠孝橋今天下午3點35分驚傳袋屍案，結果警方、消防進一步勘驗，赫見竟是一具大型犬屍體，案情急轉直下，讓情緒緊繃的警方宛如洗三溫暖一般，警方說，應是民俗「死狗放水流」，至於犬隻疑為拉不拉多犬，目前已通知環保局三重清潔隊前往清運。
新北市消防局今天下午4點許將這具袋屍打撈上三重區忠孝碼頭後，大同派出所警員也通知偵查隊鑑識人員到場勘驗，新北市警局鑑識人員原也已要前往，但三重分局鑑識人員一拆開塑膠袋，脫口而出「是隻狗啦！」現場原以為是他殺命案的緊張情緒，瞬間為之消散，進一步確認，警方釐清為狗屍，化解一場虛驚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 打工變打炮！女大生自拍不倫愛愛淫片投稿AV片商
- 邱惠美擁半裸上海男照曝光 童仲彥崩潰了...
- 為難民發聲 法佳麗摘環姐后冠
- 聯合盟友防禦 川普致電沙國、南韓
- 最美麗港姐緊挽富商老公 高調陪公婆吃飯
- 民調：逾三分之一中國網友 願為商品優惠透露個資
- 大年初四出遊潮持續 南投風景區塞爆
- 情侶遊日太激情、上網徵事後丸 網友卻忙取名..
- 新春最誇張讚美 方文琳：被誤認我是大女兒
- 科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門
- 外出上公廁怕感染 醫生說這件事必做！
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- 第一次約會完女生這樣回覆你... 代表沒戲唱了
- 拓荒者絕殺失手 勇士嚇出冷汗
- 川普批媒體 移民禁令非針對穆斯林
- 林宥嘉自在玩滑板 享受全宇宙的寵愛
- NBA》七六人前鋒扮四分衛 後場長傳助隊友轟炸籃框（影音）
- 日調查：25歲前不破處 10年後恐還是「童貞男」
- 田亞霍13歲家變 從來不過年
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 2016最爆淚 一張照片就能打動人心
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- 工研院新萃取技術 年輕小農推五行米
- 總統太狂 共和黨同志急切割
- 畢業48年「老」同學重聚 決合力扶弱
- 《新聞幕後》還有女黑馬？
- 加國清真寺遭恐攻 6死
- 趙薇又有了？到杜拜旅遊「孕」味十足
- 習近平打貪肅清異己 中國富豪傳香港被捕
- 春節最賣賀歲片是它！4天猛撈7500萬
- 日本漁民粗暴抓海豚 海豚媽媽目睹愛子被搶走
- 廖家儀使壞 慘遭水柱襲身
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 馮世寬穿紅西裝「好潮」 其實背後有深刻故事...
- 緬甸車禍PTT貼「緊急求救」 外交部即時協助
- 自由之星》張國煒 王子復仇 甩長榮自創星宇航空
- 林全西螺福興宮發福袋 民眾熱烈2度加碼
- 美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥
- 春節好天氣 善化草莓園湧進人潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三重袋屍案是烏龍 「死狗放水流」惹虛驚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分