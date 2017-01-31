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張忠謀驚傳夏威夷泳池跌倒 傷勢不輕
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三重袋屍案是烏龍 「死狗放水流」惹虛驚

2017-01-31  17:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區忠孝橋今天下午3點35分驚傳袋屍案，結果警方、消防進一步勘驗，赫見竟是一具大型犬屍體，案情急轉直下，讓情緒緊繃的警方宛如洗三溫暖一般，警方說，應是民俗「死狗放水流」，至於犬隻疑為拉不拉多犬，目前已通知環保局三重清潔隊前往清運。

新北市消防局今天下午4點許將這具袋屍打撈上三重區忠孝碼頭後，大同派出所警員也通知偵查隊鑑識人員到場勘驗，新北市警局鑑識人員原也已要前往，但三重分局鑑識人員一拆開塑膠袋，脫口而出「是隻狗啦！」現場原以為是他殺命案的緊張情緒，瞬間為之消散，進一步確認，警方釐清為狗屍，化解一場虛驚。

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  • 新北市消防局今天下午在忠孝橋下撈獲一具袋屍，一度驚傳為命案，隨後確認是大型犬的屍體，化解一場虛驚。（新北消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天下午在忠孝橋下撈獲一具袋屍，一度驚傳為命案，隨後確認是大型犬的屍體，化解一場虛驚。（新北消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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