辦公室摸八圈被偷拍 男怒告同事妨害秘密
2017-01-31 17:17
〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲陳姓男子，二度用手機偷拍任姓等4名前同事在辦公室打麻將，遭發現後辯稱是拍攝生活照留作紀念之用，但任姓等4名同事均否認同意陳男拍照，新北地院日前依妨害秘密罪，判陳男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。
104年5月深夜，任男等4人在新北市中和區某發展協會辦公室內摸八圈，不料卻被陳男用手機偷拍，同年7月，4人又相約在協會辦公室打麻將，陳男又拍下紀錄，任男得知後認為4人在辦公室打麻將為非公開活動，提告陳男妨害秘密。
庭訊時，陳男承認有拍照，但否認妨害秘密，指稱他是在拍生活照，為留作紀念，拍攝照片時有經過在場人同意。
但任男等4人均稱陳男未經其同意拍照，加上照片中的4人均專注於牌桌上，沒人看著鏡頭，法官認為不符拍照留念的常情，加上該辦公室為任男個人辦公室，鑰匙由任男保管，非他人能任意出入，認定4人在上址辦公室打麻將屬非公開活動，因此以無故以照相竊錄他人非公開活動罪，判處陳男拘役50日，可易科罰金5萬元。
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