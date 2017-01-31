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張忠謀驚傳夏威夷泳池跌倒 傷勢不輕
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忠孝橋浮現袋屍 警不排除外力介入

2017-01-31  16:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市忠孝橋下驚傳發現一具袋裝浮屍，消防人員打撈大體上岸後，發現一截人腿外露，目前大體無法確認男女或年齡，但從身形初判為女性，警方已到場勘驗，不排除是外力介入，正封鎖現場調查中。

新北市消防局今天下午3點35分接獲台北市119獲報，指稱忠孝橋下有具袋屍，消防員在沙洲打撈上岸後，發現這具屍體由黑色塑膠袋包裹，外層還捆有紅色塑膠繩，至於大體身分，仍待進一步調查釐清。

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  • 新北市忠孝橋下發現一具袋屍，一截疑似大腿外露，警方不排除他殺，消防員打撈上岸。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市忠孝橋下發現一具袋屍，一截疑似大腿外露，警方不排除他殺，消防員打撈上岸。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市忠孝橋下發現一具袋屍，一截疑似大腿外露，警方不排除他殺，圖為消防員打撈上岸。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市忠孝橋下發現一具袋屍，一截疑似大腿外露，警方不排除他殺，圖為消防員打撈上岸。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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