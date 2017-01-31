趁過年偷電纜 竊賊：以為不會被抓到
2017-01-31 16:38
［記者陳昀／桃園報導］龜山分局今天凌晨獲報，1名男子在街上遊蕩、行跡可以，前往巡邏後，在宏州街附近發現40歲馮姓男子神色慌張，從他機車車箱起出多條大型電纜線，馮男供稱，他以為趁過年民眾常全家出遊，行竊就不會被發現，不料仍被查獲，訊後已被依竊盜罪送辦。
馮男向警方表示，機車車箱裡的大型電纜線是從光明街一處民宅行竊得手，本來想說過年期間許多民眾舉家外出，此時犯案比較不容易被發現，沒想到栽在警民合作，警方懷疑他可能涉及其他電纜線竊案，將擴大追查。
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