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竹子湖走春忘關汽車大燈 警方即刻救援供充電

2017-01-31  16:39

〔記者陳慰慈／台北報導〕新春出遊，陽明山是人氣景點，昨天上午近11時，有位黃先生至竹子湖遊玩，結束後前往取車，發現停車時竟忘了關大燈，汽車因沒電無法發動車輛，請求警方協助，台北市北投分局竹子湖派出所警員王小豪擔服巡邏兼機動派出所勤務，隨即提供黃姓民眾行動電源，讓黃姓民眾能順利安排之後的旅遊行程。

竹子湖派出所表示，接獲民眾求助電話後，本所員警立即提供準備之超級電匠行動電源，簡易說明使用方法並陪同黃姓民眾前往車輛處，協助其發動車輛，解決民眾出遊至陽明山上偏遠地區，但車輛沒電求援不易之窘境。

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  • 黃姓民眾至竹子湖遊玩忘記關汽車大燈，警方提供行動電源救急。（台北市北投分局竹子湖派出所提供）

    黃姓民眾至竹子湖遊玩忘記關汽車大燈，警方提供行動電源救急。（台北市北投分局竹子湖派出所提供）

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