竹子湖走春忘關汽車大燈 警方即刻救援供充電
2017-01-31 16:39
〔記者陳慰慈／台北報導〕新春出遊，陽明山是人氣景點，昨天上午近11時，有位黃先生至竹子湖遊玩，結束後前往取車，發現停車時竟忘了關大燈，汽車因沒電無法發動車輛，請求警方協助，台北市北投分局竹子湖派出所警員王小豪擔服巡邏兼機動派出所勤務，隨即提供黃姓民眾行動電源，讓黃姓民眾能順利安排之後的旅遊行程。
竹子湖派出所表示，接獲民眾求助電話後，本所員警立即提供準備之超級電匠行動電源，簡易說明使用方法並陪同黃姓民眾前往車輛處，協助其發動車輛，解決民眾出遊至陽明山上偏遠地區，但車輛沒電求援不易之窘境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 打工變打炮！女大生自拍不倫愛愛淫片投稿AV片商
- 邱惠美擁半裸上海男照曝光 童仲彥崩潰了...
- 為難民發聲 法佳麗摘環姐后冠
- 聯合盟友防禦 川普致電沙國、南韓
- 最美麗港姐緊挽富商老公 高調陪公婆吃飯
- 民調：逾三分之一中國網友 願為商品優惠透露個資
- 大年初四出遊潮持續 南投風景區塞爆
- 情侶遊日太激情、上網徵事後丸 網友卻忙取名..
- 新春最誇張讚美 方文琳：被誤認我是大女兒
- 科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門
- 外出上公廁怕感染 醫生說這件事必做！
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- 第一次約會完女生這樣回覆你... 代表沒戲唱了
- 拓荒者絕殺失手 勇士嚇出冷汗
- 川普批媒體 移民禁令非針對穆斯林
- 林宥嘉自在玩滑板 享受全宇宙的寵愛
- NBA》七六人前鋒扮四分衛 後場長傳助隊友轟炸籃框（影音）
- 日調查：25歲前不破處 10年後恐還是「童貞男」
- 田亞霍13歲家變 從來不過年
- 經典賽台灣隊今開工 準備赴澳
- 2016最爆淚 一張照片就能打動人心
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- 工研院新萃取技術 年輕小農推五行米
- 總統太狂 共和黨同志急切割
- 畢業48年「老」同學重聚 決合力扶弱
- 《新聞幕後》還有女黑馬？
- 加國清真寺遭恐攻 6死
- 趙薇又有了？到杜拜旅遊「孕」味十足
- 習近平打貪肅清異己 中國富豪傳香港被捕
- 春節最賣賀歲片是它！4天猛撈7500萬
- 日本漁民粗暴抓海豚 海豚媽媽目睹愛子被搶走
- 廖家儀使壞 慘遭水柱襲身
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 馮世寬穿紅西裝「好潮」 其實背後有深刻故事...
- 緬甸車禍PTT貼「緊急求救」 外交部即時協助
- 自由之星》張國煒 王子復仇 甩長榮自創星宇航空
- 林全西螺福興宮發福袋 民眾熱烈2度加碼
- 美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥
- 春節好天氣 善化草莓園湧進人潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹子湖走春忘關汽車大燈 警方即刻救援供充電
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分