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過年堆置回收物引火警 鳳山大樓住戶凌晨虛驚

2017-01-31  15:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳳山區博愛路大樓社區空地今天凌晨發生火警，現場堆置大量過年無法丟棄的資源回收物、罐裝瓦斯空瓶，煙霧、爆炸聲嚇得住戶緊急疏散，所幸火勢迅速撲滅，沒有人員傷亡。

高市消防局凌晨1時24分接獲報案，博愛路一處大樓社區發生火警，立即出動7車、20人馳援，消防人員趕抵時，發現火場為社區空地，堆置許多資源回收物品，已有住戶正試圖滅火。

資源回收品不乏易燃物，煙霧迷漫，罐裝瓦斯空瓶內殘餘瓦斯，不時發生爆炸聲響，消防人員7分鐘撲滅火勢，沒有屋宅毀損，火場面積約五平方公尺。

高市消防局指出，適逢春節連續假期，尚未恢復垃圾清運，住戶將資回收物堆置空地，現場有發現菸蒂，懷疑為肇禍原因，初步排除人為縱火，真正原因待查。

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  • 大樓社區空地堆置資源回收物引發火警。（記者洪臣宏翻攝）

    大樓社區空地堆置資源回收物引發火警。（記者洪臣宏翻攝）

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