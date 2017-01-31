| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

過年想團圓 嬤哭著拜託警送她去找兒子

2017-01-31  14:19

〔記者許展溢／苗栗報導〕過年家家戶戶都在團圓，後龍鎮87歲陳姓阿嬤天天想念著因毒品案在台中服刑的46歲獨子，拄著拐杖，步履蹣跚想要走到火車站搭車去幫兒子交保，卻因視力不好，不小心跌到草叢堆中，警方趕緊前往，阿嬤卻哭著抓住員警的手，直說想去火車站，要求別把帶她回家，讓人看了直呼好心疼。

警方指出，昨天中午接獲民眾報案，後龍分駐所員警葉子寧、陳玟潔趕往處理，看見這名阿嬤跌坐在草堆，發現她視力狀況很不好，隨即要將她帶回家，但途中阿嬤卻不停拜託員警，載她到火車站，直說他不想回家，她要坐車到台中。

警方進一步了解，發現該名阿嬤的獨子因毒品案入監，這名阿嬤因思念在台中監獄服刑的兒子，便決定帶著平常省吃儉用存下的的錢，加上過年女兒等晚輩給的紅包約兩萬元，想要把兒子保出來。

警方表示，載阿嬤回去途中，阿嬤忍不住淚水，緊抓住女警的手，一直要求警方載她去火車站，不要讓她回家，後來不斷向她勸說，才順利護送她返家。

廣告
  • 陳姓阿嬤緊抓女警的手拜託別送她回家。（記者許展溢翻攝）

    陳姓阿嬤緊抓女警的手拜託別送她回家。（記者許展溢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：過年想團圓 嬤哭著拜託警送她去找兒子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.