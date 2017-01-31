過年想團圓 嬤哭著拜託警送她去找兒子

2017-01-31 14:19

〔記者許展溢／苗栗報導〕過年家家戶戶都在團圓，後龍鎮87歲陳姓阿嬤天天想念著因毒品案在台中服刑的46歲獨子，拄著拐杖，步履蹣跚想要走到火車站搭車去幫兒子交保，卻因視力不好，不小心跌到草叢堆中，警方趕緊前往，阿嬤卻哭著抓住員警的手，直說想去火車站，要求別把帶她回家，讓人看了直呼好心疼。

警方指出，昨天中午接獲民眾報案，後龍分駐所員警葉子寧、陳玟潔趕往處理，看見這名阿嬤跌坐在草堆，發現她視力狀況很不好，隨即要將她帶回家，但途中阿嬤卻不停拜託員警，載她到火車站，直說他不想回家，她要坐車到台中。

警方進一步了解，發現該名阿嬤的獨子因毒品案入監，這名阿嬤因思念在台中監獄服刑的兒子，便決定帶著平常省吃儉用存下的的錢，加上過年女兒等晚輩給的紅包約兩萬元，想要把兒子保出來。

警方表示，載阿嬤回去途中，阿嬤忍不住淚水，緊抓住女警的手，一直要求警方載她去火車站，不要讓她回家，後來不斷向她勸說，才順利護送她返家。