過年想團圓 嬤哭著拜託警送她去找兒子
2017-01-31 14:19
〔記者許展溢／苗栗報導〕過年家家戶戶都在團圓，後龍鎮87歲陳姓阿嬤天天想念著因毒品案在台中服刑的46歲獨子，拄著拐杖，步履蹣跚想要走到火車站搭車去幫兒子交保，卻因視力不好，不小心跌到草叢堆中，警方趕緊前往，阿嬤卻哭著抓住員警的手，直說想去火車站，要求別把帶她回家，讓人看了直呼好心疼。
警方指出，昨天中午接獲民眾報案，後龍分駐所員警葉子寧、陳玟潔趕往處理，看見這名阿嬤跌坐在草堆，發現她視力狀況很不好，隨即要將她帶回家，但途中阿嬤卻不停拜託員警，載她到火車站，直說他不想回家，她要坐車到台中。
警方進一步了解，發現該名阿嬤的獨子因毒品案入監，這名阿嬤因思念在台中監獄服刑的兒子，便決定帶著平常省吃儉用存下的的錢，加上過年女兒等晚輩給的紅包約兩萬元，想要把兒子保出來。
警方表示，載阿嬤回去途中，阿嬤忍不住淚水，緊抓住女警的手，一直要求警方載她去火車站，不要讓她回家，後來不斷向她勸說，才順利護送她返家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 豬隊友！兩屁孩朝車潑漆 反被漆淋全身「洗白」
- 拾荒男誤上國道 女警靈機一動助他團圓
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- 打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門
- 外出上公廁怕感染 醫生說這件事必做！
- 任賢齊為舒淇孕事封口 就怕被套話
- 自由之星》李文章 偵破一銀追回贓款 揚威國際
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- （影音）蔡依林練腹肌 腿夾9公斤屋虎下場是...
- 一張素顏照 香港影后「不老容顏」非浪得虛名
- 初四開工前 上午已有部分省道現車潮
- 過年多吃少動 4成民眾胖1.7公斤
- 邱惠美擁半裸上海男照曝光 童仲彥崩潰了...
- 鹿港天后宮雞年運勢籤 這5個行業上上籤！
- 選美破壞力驚人！台裔夏威夷小姐怨：台灣美食太誘人
- 總統蔡英文搭乘機場捷運 竪拇指表示滿意
- 緬甸車禍PTT貼「緊急求救」 外交部即時協助
- 謝金晶開工忙 嘴甜豬哥亮加持
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ban will not affect visa waiver program for Taiwan
- 《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實
- NBA》三方交易有譜 甜瓜有望降臨洛城
- 期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革
- NBA》熱火焚籃網奪8連勝 晉級季後賽有望（影音）
- 《打臉川普》星巴克︰五年內聘僱萬名難民
- 《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
- 憶黃蓉！黃日華苗僑偉嘆翁美玲自殺太衝動
- 工研院新發明》20分鐘檢測流感 不必跑醫院
- 黃百璐在國外被喚醒家鄉魂 親手下廚找回年味
- 〈愛的迷宮闖天關〉揭祕！大齡剩女單身之謎
- 顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺
- 翻牆逃票遭虎噬 家屬：園方不能給人翻進去的機會
- 視導機捷 小英：加油、加油、再加油
- 鏡頭前灑鈔票濟貧 中國主播這麼做被罵翻…
- 趙薇又有了？到杜拜旅遊「孕」味十足
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 新春最誇張讚美 方文琳：被誤認我是大女兒
- 為了哈利波特 楊謹華硬生生被扯下床
- 林全自爆怕油膩 不愛進廚房
- 打手槍有益健康！十大「自慰怪知識」學了馬上用！
- 魏少大三元 不敵大帝紀錄夜
- Rain金泰希蜜月耍宅 窩帳篷一晚2.3萬
- 工研院新萃取技術 年輕小農推五行米
- 孫盛希好大手筆 60萬紅包送弟弟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：過年想團圓 嬤哭著拜託警送她去找兒子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分