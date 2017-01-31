年節冒風雨販賣水果 老婦攤車太重卡平交道 暖警伸援手

2017-01-31 12:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名74歲婦人昨日大年初三推著水果攤車在外叫賣，但氣候又濕又冷，銷量不佳，傍晚只好推著沉重的攤車返家。老婦行經平交道時，因為路面顛簸且有高度，幾乎無法推動攤車。正在服勤的七堵派出所警員顏黃佐，發現後立刻向前協助，避免列車撞上老婦。

顏員將攤車推離平交道時，列車剛好準備經過該路段，警示燈及警鈴同時響起，還好婦人已經到安全的地方。

老婦感動的向顏員表示，因為生活困苦，才在過年期間，推著攤車出來販賣水果，還好有他幫忙推車，否則被火車撞到，不堪設想。