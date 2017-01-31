爆竹玩太大 新北鶯歌燒300平方公尺雜草
2017-01-31 13:00
新北市鳳鳴重劃區30日竄出雜草火警，大火險波及建案及停放車輛，消防單位研判是違法施放爆竹引燃火勢。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區鳳鳴重劃區過年期間竄火，消防單位到場時，風勢助長下，火勢燎原，熊熊火勢差點波及起火處50公尺外的一處建案及一旁停放的約20輛轎車，因為大火也嚇壞民眾報案；新北市消防局初判為違法施放爆竹釀成火警，消防局統計，今年過年期間，已發生6宗疑因違法施放爆竹引發的火警，提醒民眾若釀成傷亡、財損，恐有刑責、及賠償責任。
新北市消防局30日晚間獲報，位於鶯歌區鳳鳴重劃區內的鳳鳴路、鳳福路口空地發生雜草火警，消防單位出動25消防、義消及16車前往灌救，到場時因強風助長火勢，大火一發不可收拾，消防員在火勢快燒到車輛、建案時，連忙射水防護，所幸火勢被侷限在空地內，燃燒面積約300平方公尺，沒有造成財損、傷亡。
消防單位說，查訪附近住戶，發現失火前有人到空地燃放爆竹，懷疑因此引發火警，消防單位提醒，燃放爆竹必須到法定開放的河濱高灘地等區域，避免引發火警，還要吃上官司。
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