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大年初三祭祖 新北八里納骨塔竄無名火 險燒「死人」

2017-01-31  11:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕大年初三是民俗祭祖的日子，但新北市八里一處納骨塔卻竄出無名火，消防單位新年期間趕抵墓區，只看見廳內竄煙，消防員硬著頭皮破門滅火，花了30分鐘撲滅火勢，這起疑因民眾祭祖後沒撲滅火源及瓦斯爐點火開關悶燒，險些釀成燒「死人」意外。

新北市八里區30日傍晚5時37分，消防局獲報八里區頂寮一街33號之8納骨塔竄出火光，消防局第三大隊出動43消防、義消，及16車到場，消防員發現拜廳內竄煙，憂心燒毀塔內骨灰甕、神桌等物品，資深義消帶隊向納骨塔內拜了幾下，告知「消防弟兄內來打（滅）火，不得以破門，請借過一下」，隨即破壞納骨塔門鎖，隨後尋找到起火的瓦斯爐，連忙射水滅火。

消防局說，詳細起火原因仍待進一步調查；消防局第三大隊不忘宣導，民眾從新年到清明期間，到公墓、納骨塔祭拜，務必「人離火滅」，提醒民眾離開墓區時，務必確認火勢撲滅，以免引發意外。

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  • 新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里一處納骨塔大年初三失火，消防員破門後，發現是點火的瓦斯爐失火。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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