台東康樂鐵路撞軌人？誤傳啦

2017-01-31 11:41

〔記者林彥彤／台北報導〕大年初四，台鐵今早傳出火車撞擊一名闖越軌道的路人，經路警到場處理後，發現所幸確認無撞到路人。

台鐵今指出，417車次從知本開往樹林的新自強號，在11點6分時，於台東到康樂間處，有一位闖越軌道的路人險被火車撞到，路警也隨即到場處理，經查確認無撞擊到路人，火車也順利繼續行駛。