身上1元搭霸王車 返家遭逮起訴

2017-01-31 09:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕31歲許姓男子去年11月7日在台北火車站攔下江姓計程車運將的車後，兩人協議以1500元，將許男送回萬里住處。未料，江男送許男到指定地點後，許佯稱要回家拿錢，卻趁隙逃走。江男只好報警處理，揪出許嫌。許男才向警方承認身上只有1元，被依詐欺罪嫌將許移送法辦。基隆地檢署檢察官認為，許男根本無支付車資意圖，將他起訴。

檢警調查，許男身上只有1元，卻向江姓司機表示有能力付錢，騙他將車開到萬里，再以向父親拿錢為由逃走；江男在巷口逮到許男後，許又改口說父親不在家，要回自己住處拿錢，怎知換地方後，許男卻避不見面，藏匿在公寓中。江姓司機只好請警方出面處理，詢問後揪出許嫌。

許男偵訊時向警方表示，沒有要騙司機的意思，是快到家的時候才發現身上只有1元，所以才會跟司機說要回父親家拿錢，但父親不在家，才會發生誤會，但隨後又改口父親有付600元給司機，口供前後不一。

檢察官認定，許男口供不一且確實未支付約定車資1500元給江姓司機，蓄意欺騙，依觸犯詐欺罪嫌將許男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。