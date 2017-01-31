少年無照騎機車還雙載 撞傷路人6人送醫

少年無照騎車撞人，造成6人受傷送醫。（花蓮縣消防局提供）（記者花孟璟攝）

2017-01-31 04:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕快樂新年假期變調！花蓮玉里鎮16歲王姓少年昨晚接近10時，騎機車載黃姓友人行經193縣道春日路段時，撞倒路邊3名婦人，造成3人重傷、2人輕傷，而跟在後方另一輛機車反應不及也摔車，造成騎士輕傷。

平日寧靜的193縣道玉里段因為農曆年假，許多民眾返鄉團聚，晚間都還有民眾放煙火助興，初二、初三都發生車禍事故，昨天晚間接近10時左右，無駕照的16歲王姓少年騎機車載17歲黃姓少年在外遊蕩，在春日路段撞傷3名路人，造成52歲、53歲2名邱姓婦人及王姓少年3人重傷，同行的76歲黃姓老婦、以及機車後座的黃姓少年則幸運只受輕傷，分別被送往玉里慈濟醫院、台北榮總玉里分院救治。

另一45歲林姓男子騎機車經過也被嚇到緊急煞車還自摔「犁田」，雖然沒有明顯外傷，也被救護車送往醫院；現場處理警消表示，目前肇事原因仍待進一步了解。