| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

民眾拒檢駕車欲逃 新北保大即時攔阻

2017-01-31  00:53

〔記者謝君臨／新北報導〕大年初三晚間不平靜！新北市政府警察局保安警察大隊昨晚10時許，於三重仁愛街執行路檢，發現一輛紅色轎車形跡可疑，拒檢欲逃，衝撞一輛轎車和數台摩托車。

據了解，車上並未查出任何違禁品，但警方仍將車上的一男一女帶回偵詢，預計今天早上召開記者會說明。

附近民眾表示，案發時疑聽到槍聲，但警方予以否認，稱並未開槍嚇阻，詳細案情仍待調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拒檢 新北保大 駕車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：民眾拒檢駕車欲逃 新北保大即時攔阻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.