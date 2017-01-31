民眾拒檢駕車欲逃 新北保大即時攔阻
2017-01-31 00:53
〔記者謝君臨／新北報導〕大年初三晚間不平靜！新北市政府警察局保安警察大隊昨晚10時許，於三重仁愛街執行路檢，發現一輛紅色轎車形跡可疑，拒檢欲逃，衝撞一輛轎車和數台摩托車。
據了解，車上並未查出任何違禁品，但警方仍將車上的一男一女帶回偵詢，預計今天早上召開記者會說明。
附近民眾表示，案發時疑聽到槍聲，但警方予以否認，稱並未開槍嚇阻，詳細案情仍待調查。
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