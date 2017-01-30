| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！ 台灣女網賽》詹謹瑋旗開得勝 台美配雙打晉8
 首頁 > 社會

體驗風帆 衝浪辣妹翻船受困

帆船2男4女因為翻船受困外海。（記者王捷翻攝）

2017-01-30  20:11

〔記者王捷／台南報導〕今日下午3時許，台南安平外海傳出翻船意外，一艘載有2男4

女的帆船，因為船桅斷裂導致翻船，6人受困在外海漂流一個小時後，眼見風浪越來越大，所幸有一名遊艇業者林宜德，開遊艇到安平老街遊玩，正要返回時看見帆船高姓教練揮舞白帽子，林宜德將六人一一拉上船，安全送到安平漁港安檢所。

高姓教練今日下午帶著學衝浪的男女學員體驗風帆，高姓教練說，大約在下午2時許，帆船船桅斷裂，所以只能在海上打轉，最後翻船，他與船員只好扶著船身等待救援，還好岸上還有學員家屬在等待，因此家屬見他們在時間內沒有上岸，因此就通報海巡署。

這時，林宜德剛好經過安平外海，他說，因為他知道過年塞車，所以他就開遊艇從高雄到台南玩，他覺得下午風浪可能不好，所以就在下午3點多趕回高雄，遇見高教練揮舞白帽子，他嚇了一跳，趕緊將6人拉上船，雖然他的遊艇只有1噸多，但仍安全將6人平安送到安檢所。

廣告
  • 遊艇業者林宜德當時正要開遊艇返家，沒想到在外海遇上受困海中的民眾。（記者王捷攝）

    遊艇業者林宜德當時正要開遊艇返家，沒想到在外海遇上受困海中的民眾。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：體驗風帆 衝浪辣妹翻船受困


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.