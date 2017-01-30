體驗風帆 衝浪辣妹翻船受困

帆船2男4女因為翻船受困外海。（記者王捷翻攝）

2017-01-30 20:11

〔記者王捷／台南報導〕今日下午3時許，台南安平外海傳出翻船意外，一艘載有2男4

女的帆船，因為船桅斷裂導致翻船，6人受困在外海漂流一個小時後，眼見風浪越來越大，所幸有一名遊艇業者林宜德，開遊艇到安平老街遊玩，正要返回時看見帆船高姓教練揮舞白帽子，林宜德將六人一一拉上船，安全送到安平漁港安檢所。

高姓教練今日下午帶著學衝浪的男女學員體驗風帆，高姓教練說，大約在下午2時許，帆船船桅斷裂，所以只能在海上打轉，最後翻船，他與船員只好扶著船身等待救援，還好岸上還有學員家屬在等待，因此家屬見他們在時間內沒有上岸，因此就通報海巡署。

這時，林宜德剛好經過安平外海，他說，因為他知道過年塞車，所以他就開遊艇從高雄到台南玩，他覺得下午風浪可能不好，所以就在下午3點多趕回高雄，遇見高教練揮舞白帽子，他嚇了一跳，趕緊將6人拉上船，雖然他的遊艇只有1噸多，但仍安全將6人平安送到安檢所。