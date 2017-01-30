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警告下層停車位車主不能移車 律師：觸犯強制罪

上層車輛已不在停車位。（記者洪定宏攝）

2017-01-30  18:04

〔記者洪定宏／高雄報導〕紀先生打算大年初二載兒子出遊，來到大樓地下停車場，赫見機械停車位旁有張告示，提醒他「星期三下午之前請勿移車」，因為移動上層車輛可能造成損壞，而被告賠償；律師李奇芳強調，張貼告示者已影響紀先生使用停車位的權利，有觸犯強制罪之虞。

紀先生表示，他本月剛買的新車停在機械車位的下層，且操作面板明確告知有145公分的高度限制，但上層停放的車輛應該有160公分高，張貼告示者卻還要求他不能移車，很不合理，考慮提出告訴。

紀先生指出，他本來打算昨天開車載兒子出遊，到停車場欲開車時，赫見「請勿移車」的告示，詢問保全才知上層車輛的車主出國，所以兒子氣得將照片po到「爆料公社」，但今天中午再度查看時，上層車輛已不在停車位，不知是誰開走。

該告示聲稱「14號車主請注意，星期三下午之前請勿移車，因移動上層會損壞，如有損壞，13號車主定會告你賠償」。

紀先生表示，因為上層車輛高度超過限制，如果他硬要移動機械停車位，該車輛可能會碰撞到天花板的管線而損壞，所以他不敢移動。

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  • 機械停車位操作箱有限制高度提醒。（記者洪定宏攝）

    機械停車位操作箱有限制高度提醒。（記者洪定宏攝）

  • 律師李奇芳強調，這張要求下層車主「請勿移車」的告示，已觸犯強制罪。（記者洪定宏攝）

    律師李奇芳強調，這張要求下層車主「請勿移車」的告示，已觸犯強制罪。（記者洪定宏攝）

  • 這輛轎車的高度已超過機械停車位的限制。（取自「爆料公社」）

    這輛轎車的高度已超過機械停車位的限制。（取自「爆料公社」）

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標題：警告下層停車位車主不能移車 律師：觸犯強制罪


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