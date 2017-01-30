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返花蓮過節 意外撞死父親國小老同學

花蓮市林姓男子騎腳踏車行經化道路時，在十字路口遭高姓男子所駕車輛撞上（記者王錦義翻攝）

2017-01-30  18:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林姓男子今凌晨騎腳踏車行經市區化道路時，在十字路口遭高姓男子所駕車輛撞上，高男沒停車就駛離現場，林男受傷倒地原本看起來無恙，沒想到清晨突然惡化急救後傷重不治，警方循監視畫面找到肇事車輛比對擦撞痕確認，訊後依肇事逃逸罪嫌將高男移送法辦。

花蓮警方調查，61歲男子林明華今天凌晨3點半騎腳踏車從化道路由東往西行駛，行經中美二街路口，被37歲高姓男子開車側面撞上，高男沒停下車直接駛離；林男倒地被民眾發現報警，被送到醫院時還有意識跟家人對話，不料一個多小時後突然昏倒，醫院緊急搶救後在清晨7點多宣告死亡。

花蓮警方過濾周邊監視器發現高姓男子所駕車輛涉嫌重大，高男向警方辯稱當晚隱約有看到黑影，車子閃過去，不知道有撞到人，所以沒有停下車子。警方比對右前車頭遺留腳踏車藍色烤漆，才讓他百口莫辯。肇事者父親到派出所關心時，竟發現死者林男是自己國小同學，兒子返鄉過節竟撞到老同學。警方事後補測高男呼氣酒測值每公升為0.25毫克，傍晚依肇事逃逸、公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警察分局美崙派出所所長劉宗榮呼籲說，夜間視線灰暗，民眾騎機車或腳踏車外出時，最好能穿著反光衣物，讓車輛大燈一照之後變成顯眼的「亮點」，以維護自身安全。

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  • 花蓮市林姓男子騎腳踏車行經化道路時，在十字路口遭高姓男子所駕車輛撞上，保險桿留下擦撞痕跡。（記者王錦義攝）

    花蓮市林姓男子騎腳踏車行經化道路時，在十字路口遭高姓男子所駕車輛撞上，保險桿留下擦撞痕跡。（記者王錦義攝）

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標題：返花蓮過節 意外撞死父親國小老同學


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