兩車狹路相逢互不相讓 僵持巷道對峙互罵
綠車拒絕倒車，並認為寬度足以會車。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社）
〔記者張瑞楨／台中報導〕您有沒有聽過黑羊白羊過獨木橋的故事？台中市白、綠兩輛車狹路相逢，駕駛綠車的男駕駛，把車停在路旁，想要讓白車通過，不料，駕駛白車的女駕駛卻不敢過，要綠車往後退，綠車不肯，雙方遂僵持在巷道內，宛如黑羊白羊獨木橋的故事，警察馳抵時也很頭痛，只好猛搖頭說：「嚕車（倒車、會車）嚕成這個樣子，通通到派出所來做筆錄」。
黑羊白羊獨木橋的寓言故事，是指一黑一白兩頭羊過獨木橋，在橋中央相逢，兩頭羊都自認自己最重要，對方要先讓路，互不相讓並打起架來，兩頭羊最後都掉入河裡。
台中市也有一起類似上述故事的趣聞，還被人拍下並上傳到臉書的爆料公社，畫面顯示，駕駛白車的是一名女子，綠車則由一名男子駕駛，載著一名女子，兩車於巷弄內相會，綠車貼緊路旁，想讓白車通過，不料，駕駛白車的女駕駛，卻擔心擦撞，縱使兩車的會車距離頗足夠，可以慢慢會車通過，但女駕駛仍希望綠車能倒退，讓她可以通行。
不過，駕駛綠車的男駕駛卻認為不合理，綠車倒退到巷口的距離太長，他不願意長距離倒退，雙方遂僵持在巷弄內，男駕駛氣得大罵：「這樣駛不過去？妳的駕駛（執照）是拿雞換回來的嗎？」，女駕駛也不甘示弱說：「我沒在怕，一句話，我堵到（遇到）了而已」，雙方不僅於巷弄僵持，還爭吵起來，並用「囂掰」等不雅字詞對罵。
數分鐘後警察抵達，見上述荒唐場面，也猛搖頭說「嚕車會嚕成這個樣子？」，綠車男駕駛與女乘客，指控白車女駕駛罵人（公然侮辱），女駕駛則反控對方罵她「阿六仔（指中國人）」。
上述影片公開之後，部分網友認為女駕駛是「馬路三寶」，不過，今天（30日）下午4時左右，一名陳姓女子於臉書爆料公社中回應說，她是當事人，也是新移民，上述影片已經對她造成困擾了，「大家都成年了，別帶攻擊性的言語，雖然我離鄉背井的，我是個知法守法的公民，希望大家積點口德，不是事主不知前因後果的別瞎起鬨，我會保留法律追訴權」。
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標題：兩車狹路相逢互不相讓 僵持巷道對峙互罵
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