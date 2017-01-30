居民要求別在窄巷放煙火 囂張黑衣人竟當街放火

2017-01-30 19:07

〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾在臉書社團「黑色豪門企業」PO文表示，有多名黑衣人昨（29）晚在士林區社子社中街巷內放煙火，住戶怕吵，又擔心窄巷內放煙火會引起火災，便勸告這些黑衣人別放煙火，想不到這些囂張黑衣人，竟惡從膽邊生，直接當街放火燒紙張，所幸火勢並未延燒巷邊建築物及車輛，虛驚一場。

至於這些黑衣人，在放完火後，便馬上逃離現場，據了解，警方昨晚也未接獲民眾報。

網友對於這樣的行為，則紛紛痛斥這些黑衣人「廢物」、「屁孩」、「會有報應的」。