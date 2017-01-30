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就是他！ 偷走29支手機 銷贓時被錄影

有民眾PO出疑似前來銷贓的手機竊賊。（翻攝自爆料公社）

2017-01-30  20:34

〔記者鄭景議／台北報導〕內湖台哥大的成功特約門市，手機行倉庫1月21上午7時許，遭竊賊從倉庫鐵窗潛入，共被偷走29支手機，其中23支是蘋果，6支是三星，失竊後今日更有民眾在臉書社團「爆料公社」上，PO出疑似前來銷贓的竊賊，要全台灣各大通訊行注意此人。

據了解，竊賊進入倉庫後觸動警鈴，保全便通知業者，手機業者到場見到倉庫鐵窗遭拆，進倉庫後發現遭竊便趕緊報案，警方經過調查後目前通過監視器畫面，已掌握2名嫌犯，且有調查到分別在三重及宜蘭，都有人拿著偷來的手機試圖銷贓，但是這些門市都懷疑手機為贓物，並沒有讓銷贓的歹徒得逞。

從監視器畫面中可以看到，2名身穿帽T戴口罩照的竊賊，進入門內抱著手機就跑，整個行竊過程僅花不到1分鐘，手法熟練；目前警方尚無法肯定前來銷贓的歹徒，是否為當天前來偷竊的2名竊犯之一，但通過監視器畫面中的車牌等，已縮小目標，將盡速將2名嫌犯逮捕到案。

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  • 竊賊身穿帽T戴口罩，前往門市倉庫偷竊手機。（記者鄭景議翻攝）

    竊賊身穿帽T戴口罩，前往門市倉庫偷竊手機。（記者鄭景議翻攝）

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