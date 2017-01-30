停機械格下層臭了嗎？上層車主要求不准移車讓他氣翻
2017-01-30 17:18
因為一張紙條，讓車主不敢隨便移車。（圖擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕大過年遇到這種事，真的是超無奈！
網友在《爆料公社》控訴停車場內發生的事情，他表示他停在機械車位下層，卻看到上層車主留下的字條，警告他下星期三前都不能移車、否則提告；由於車子太高，上層車主表示，下層若移動，會頂到上面灑水器，若有損壞「定會告你賠償」，這也惹得網友不太敢動自己車子。
網友無奈表示，「公告限制高度145公分，她停的這台超過160公分，現在我也不敢動，所以過年這幾天我要怎麼出門，報警警察說私人停車場他們也沒辦法」。
誇張車主的行徑曝光後，引起網友撻伐，網友批評，「比扯鈴還扯」、「怎麼會有這種人，大過年自己出去爽爽過，別人卻因為他造成的問題無法自由行動？」「既然車子過高，應該把錀匙留在管委會或保全那吧！不然別人怎麼移車」、「照移吧，別理他」，還有人支持原Po提告，「告對方強制」。
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