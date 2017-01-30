KTV歡唱釀衝突 尋仇竟走錯包廂

板橋一家KTV發生打架糾紛。（記者謝君臨翻攝）

2017-01-30 18:33

〔記者謝君臨／台北報導〕KTV歡唱竟上演全武行！大年初三凌晨4時許，新北市板橋錢櫃KTV發生一起打架糾紛，20歲張男酒後送友人下樓，在電梯口與另一方人馬爆發口角衝突，事後，張男撂人尋仇，不料竟找錯包廂，雙方從包廂一路打到KTV大廳，板橋警方獲報出動快打部隊趕赴現場，帶回11名男女，詢後依妨害秩序罪送辦。

警方調查，張男與友人原本在517包廂歡唱，席間張男送朋友下樓時，在電梯口與另一方人馬發生口角糾紛，張男見對方人多勢眾，返回包廂撂人助陣，卻找錯包廂，把在302包廂歡唱的民眾誤認是對方人馬，雙方一言不合大打出手，從包廂拉扯至KTV大廳，服務人員勸阻無效，只好報警處理。

警方發現，打架的兩方人馬彼此並不認識，雙方於大年初二晚間分別進入KTV內歡唱，卻因誤認仇家爆發打架衝突，所幸警方即時出動20多名快打部隊趕赴館前西路現場，將雙方迅速隔離，避免衝突擴大。

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