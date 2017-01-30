開賓士回家突冒濃煙 下車後竟起火全燒毀

一輛賓士突然在路中冒火。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-30 16:59

〔記者鄭景議／台北報導〕北市環東大道前往市區基隆路閘道口上方，今日凌晨3時許，發生一起賓士火燒車事件，一名陳姓駕駛開車行駛回家的路途，突然發現自己的車冒出濃濃黑煙，趕忙下車逃生，不久後車輛就冒起熊熊烈火，所幸路過的計程車司機幫忙報案，警消人員到場後及時滅火，未有人員傷亡。

據了解，該名陳姓駕駛表示，雖然這台賓士年分已久，但是都有做定期保養，不知為何車輛會突然冒煙起火，好險當時下車下的快，才沒有被燒傷。

消防隊表示，到達現場時車輛已經全面起火，便立刻佈水線嘗試將火撲滅，並用器材破壞引擎蓋，最後花了30分鐘才完全撲滅火勢，至於詳細起火原因，還有待鑑識人員進一步調查。