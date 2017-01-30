男童嗆到抽搐昏迷 中市消防局隔空教CPR拯救
2017-01-30 14:09
救護人員抵達時，男童已恢復意識，生命徵象穩定。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府消防局救災救護指揮中心昨天接獲王姓父親求救報案，指他開車行經國道一號北上179.4公里處，8歲兒子喝飲料嗆到，全身抽搐、喪失意識且沒有呼吸，119立即隔空指導家屬正確施行心肺復甦術，並立即派遣救護車，男童施救後已恢復意識，就近送往台中榮民總醫院進行診治，目前生命跡象穩定。
台中市消防局表示，119派遣員接獲通報後，立即通知第六大隊春社分隊救護人員出勤，並同時通報國道員警前往支援，之後，請報案人王男於車輛後側設立故障三角警示牌，先將男童移到安全位置，再透過電話，線上指導家屬正確施行心肺復甦術（Cardiopulmonary Resuscitation / CPR），119還不斷強調，CPR不能間斷，要持續到男童甦醒，或消防的救護人員到場接手為止。
救護人員在9分鐘後抵達現場後，發現男童在家屬的正確施救下，已恢復意識，現場初步評估其生命徵象穩定，僅有肢體無力、疼痛等情形，隨即就近送往台中榮民總醫院進一步診治。
台中市消防局強調，119派遣員除派遣救護車外，若還能即時於線上指導民眾施行心肺復甦術，提早進行急救，可望提高10％傷病患存活率。
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