「要命小方」之子被擄案 歹徒使出障眼法
拘禁肉票的摩鐵，距離案發地僅約2公里多，歹徒換車並開了20多分鐘，是一種障眼法。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市角頭「要命小方」之子常偉政，大年初一被擄走勒索500萬元一案，警方發現嫌犯相當狡詐，從南屯區五權西路二段加油站旁擄走常偉政，換車並繞行台中市區20多分鐘，卻又將肉票常偉政拘禁於汽車旅館，這間摩鐵距離案發地僅約車程8分鐘，距離不到3公里，案發後又「放射線狀逃逸」，屬於智慧型犯罪，不過，台中市警方強調，案發現場並無彈殼，肉票也沒有槍傷，尚無證據顯示嫌犯開槍。
台中市警局專案小組指出，這起壞人擄壞人的刑案，擄人動機尚不明朗，據肉票的阿姨說法，這是一起債務糾紛，不過，綽號小白的肉票常偉政（21歲）家庭背景很複雜，本身也是犯罪份子，擄人背後可能有不可告人的內幕，例如黑吃黑的道上糾紛，或賭債糾紛等，警方希望涉案7人全部到案之後，能釐清擄人動機。
台中市警局四分局前天調查時，發現兩個不尋常的特殊之處，顯示擄人的歹徒智慧頗高，其一是28日大年初一深夜11時許，歹徒擄走常偉政時，曾用鈍器敲擊肉票的頭部成傷，之後，壓住常偉政的頭，禁止他張望行車路線，之後又換一輛車繼續奔馳，常偉政獲救後告訴警方，有一段路的車行速度很快，他認為是上了高速公路離開台中市區或南屯區，不過，專案小組調閱車行軌跡，卻發現車子並未上高速公路，而是繞行台中市區，之後將肉票拘禁於距離案發地僅約2公里多，位於台中市南屯區七期的「蘭夏會館」內。
四分局研判，這是一種障眼法，讓警方與肉票家人誤認肉票已遠離案發地，或離開台中市，實際上卻是折返案發地附近拘禁肉票，另一特殊之處，是歹徒逃逸呈「放射狀」，一般擄人勒索案，歹徒會往同一方向潛逃，但這起刑案卻是各自往不同方向逃逸，增加警方辦案與抓人的難度。
至於歹徒開槍與否，台中市第四分局強調，肉票的姨丈與目擊者雖宣稱，見歹徒手持類似手槍的武器擄人，並聽到開槍聲音，但現場卻找不到彈殼，肉票也沒有槍傷，僅有頭部被鈍器打傷，歹徒手持的是什麼武器，還需進一步釐清。
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