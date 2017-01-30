營救要命小方之子 警國道飛車成功救人

2017-01-30 14:48

〔記者張軒哲／台中報導〕綽號「要命小方」的台中角頭方敏懿之子常偉政，前天夜間疑因欠債遭仇家當街擄走，向其家屬勒贖五百萬元，14小時後遭警方救出。台中警方今日指出，大過年期間，兵分多路在國道飛車時速近2百公里，成功救出肉票。調查發現有3人毆打常男，至於積欠多少債務與後續共犯，會再持續追查。

台中市第4分局副分局長蕭國政今日指出，此案是在28日深夜11點半接獲報案，隨即組成專案小組兵分多路，在國道飛車至桃園、台中、雲林、高雄營救肉票，14小時內在台中的汽車旅館救出常男，到擄人現場只發現血跡，並沒彈殼。

昨日帶回7名嫌犯，經查有3人毆打常男，導致常男頭部4處撕裂傷、手部、膝蓋、左踝挫傷，此3人皆有詐欺與傷害前科，會再追查其他涉案嫌犯。

蕭國政指出，常男的阿姨指稱，常男與嫌犯等人有債務糾紛，至於有多少債務與結怨細節要再持續追查。