中國客遊完故宮忘上車 警助婦人與家人團圓

2017-01-30 14:02

〔記者鄭景議／台北報導〕一名婦人昨（29）日12時許至善路2段1巷口神色慌張的左右張望，適逢士林分局社子派出所警員陳文志及翠山派出所警員吳佳胤，在路口分別擔服交整及巡邏勤務，陳員見狀立即上前關心詢問，才知道原來該名婦人姓于，為中國籍，上午隨團前往故宮博物院參訪，因記錯上車集合地點，與隨團成員走散，且無法正確表達旅行社導遊及家人聯繫方式，2警查詢其隨身攜帶物件，終於聯繫到入住飯店的旅行社楊姓導遊。

楊姓導遊接獲通知後表示，昨（29）日上午10時許，他帶該中國團前往故宮博物院參訪，于姓婦人走失後，因未攜帶手機無法聯繫，著急萬分，幸好員警適時發現並予以關懷及協助，免於流落街頭，楊姓導遊及中國婦人對警方的鼎力相助，也深表感激，並繼續他們的行程。