過年全家出遊 公寓頂樓起大火

警消接獲報案緊急趕到現場，發現找不到屋主，一度以為全家受困，所幸屋主全家出遊，沒有人在屋內。（記者鄭景議翻攝）

2017-01-30 13:32

〔記者鄭景議／台北報導〕今（30）日凌晨4時，北市承德路三段90巷內，一棟公寓頂樓加蓋的房屋突然起了大火，警消接獲報案緊急趕到現場，發現找不到屋主，一度以為全家受困屋內，所幸後來經連絡後得知，原來屋主全家過年出遊不在家，警消也隨後將火給撲滅。

據了解，消防隊獲報後，經過水線佈陣，一次射水將火舌撲滅，撲滅後進屋發現屋內存放大量的布匹，沒有住人，燃燒面積約20多坪，至於起火原因，還有待警方釐清。