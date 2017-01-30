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警破獲快失傳的「鏈寶」賭場 36賭客就逮

「鏈寶」開寶後，依紅、白色骰子所對應賭客在賭桌上4個位置的下注方式計算賠率，賠率最高3倍。（記者曾迺強翻攝）

2017-01-30  14:40

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔警分局29日下午在中埔國小旁的透天厝，查獲使用俗稱「鏈寶」賭具的大型職業賭場，查獲51餘萬元賭資及36名賭客，訊後依聚眾賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

「鏈寶」是嘉義、台南一帶山區早年常見的賭具，賭徒大都選擇偏僻工寮或果園聚賭，並採移動式經營，因違法加上警方積極查緝，目前已快絕跡。

警方調查，主持賭場的陳姓男子（55歲，有妨害家庭前科），昨天利用大年初二回娘家的日子，租下民宅作為掩護，並派綽號「阿山」男子在外負責把風，鄭姓女子（39歲，有賭博前科）為會計，聚眾賭「鏈寶」。警方經連日佈線，昨見時機成熟，會同縣警察局督察科、保安隊員警前往取締。

警方說，「鏈寶」玩法是把一顆6面紅白各半俗稱「寶」的骰子，放在有記號的鐵盒內，骰動後再把另一個小鐵盒子固定後轉動，停下後「開寶」，依紅、白色骰子所對應賭客在賭桌上4個位置的下注方式計算賠率，賠率最高3倍。

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  • 嘉義縣中埔警分局破獲鏈寶賭場，賭金仍放在桌上來不及收起來。 （記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣中埔警分局破獲鏈寶賭場，賭金仍放在桌上來不及收起來。 （記者曾迺強翻攝）

  • 警方查獲「鏈寶」賭場，因賭客眾多，警方調集線上警力執行戒護。（記者曾迺強攝）

    警方查獲「鏈寶」賭場，因賭客眾多，警方調集線上警力執行戒護。（記者曾迺強攝）

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