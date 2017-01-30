「我有愛滋！」 毒蟲送勒戒抓狂 潑血法警
〔記者謝君臨／台北報導〕陳姓毒蟲前年8月被送往新店戒治所觀察、勒戒，鄭姓法警核對其身分時，陳男情緒激動，不但拍打中央台桌子，還拿起雨傘指向鄭員怒罵三字經，鄭員持警棍欲制止陳男，雙方發生扭打，陳男突咬破手臂宣稱他有愛滋，朝鄭員揮灑血液，方姓、陳姓法警見狀，上前幫忙制伏陳男；事後，陳男竟控告3員凌虐人犯、傷害等罪，台北地檢署調查後，認定3員依法行使職權，將3人不起訴。
陳男指控，104年8月31日下午1時許，他因毒品案件被士林地方法院裁定送往新店戒治所觀察、勒戒，不料他入所後，卻被鄭姓（32歲）、方姓（46歲）、陳姓（33歲）法警以「不聽從管教」為由，持棍棒毆打，造成他頭部右上方撕裂傷、右膝韌帶受傷，怒告3員涉犯凌虐人犯、傷害等罪。
檢察官傳喚鄭、方、陳3員到庭，3人均否認犯行；鄭員辯稱，當時陳男情緒不穩，有暴行脫逃及意圖使人得到愛滋病的行為，他才依法使用警棍壓制陳男，但並無傷害犯意；方員表示，當時他看見鄭員無法制伏陳男，所以上前幫忙，有拿警棍壓制陳男，但無傷害意圖，只想保護2人；陳員則說，他僅幫忙壓制。
檢察官經調閱監視器並傳喚相關證人，發現當時陳男被送至戒治所時，先由鄭員核對其身分，但陳男態度不佳，不願配合指示，經戒護陳員的士檢法警勸說後，他的情緒才稍微和緩。
而後，鄭員要求陳男站好，陳男認為對方找碴，憤而用力拍打中央台桌子，並拿起自己的雨傘、包包轉頭就走，但因戒護門無法開啟，他又折返回中央台，拿起雨傘指向鄭員，對其幹譙怒罵，並隨意在中央台處走動。
鄭員見陳男態度囂張，取出警棍欲制伏陳男，雙方爆發激烈扭打，此時，陳男突咬破自己手臂，宣稱他有愛滋病，要與鄭員「玉石俱焚」，向鄭員揮灑血液，方姓、陳姓法警見狀，上前協助制伏陳男。
檢察官認定，陳男雖有頭皮出血及腳踝疼痛等傷害，但這是因為他入所後即情緒不穩，有攻擊他人舉動，3名法警以警棍制伏陳男，並無凌虐、傷害犯意，且陳男受傷非重，顯見3員執法並未過當，行為均應屬不罰，處分不起訴。
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