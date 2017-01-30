火車上狂用下體頂長髮妹 大叔行徑全被拍下！
2017-01-30 12:51
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，指出1月29日在北上自強號山線152列車上「有個變態一直在磨蹭」，並透露該名大叔的騷擾手法，提醒其他網友注意。
影片中，大叔不斷以下體磨蹭女性，原PO透露，該大叔先騷擾一位女生後，再去騷擾別的女生，這段過程全被拍下。
這段影片吸引4千多名網友回應，有網友留言「車內又沒有很擠，幹嘛靠這麼近？」、「這狼怎麼沒抓起來！」、「好噁心，女生是被嚇到不敢動嗎」、「那男生到底是怎樣」、「超噁心」。
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