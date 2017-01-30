| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

火車上狂用下體頂長髮妹 大叔行徑全被拍下！

2017-01-30  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，指出1月29日在北上自強號山線152列車上「有個變態一直在磨蹭」，並透露該名大叔的騷擾手法，提醒其他網友注意。

影片中，大叔不斷以下體磨蹭女性，原PO透露，該大叔先騷擾一位女生後，再去騷擾別的女生，這段過程全被拍下。

這段影片吸引4千多名網友回應，有網友留言「車內又沒有很擠，幹嘛靠這麼近？」、「這狼怎麼沒抓起來！」、「好噁心，女生是被嚇到不敢動嗎」、「那男生到底是怎樣」、「超噁心」。

廣告
  • 大叔不斷以下體磨蹭女性。（取自爆料公社）

    大叔不斷以下體磨蹭女性。（取自爆料公社）

  • 大叔行徑被拍下。（取自爆料公社）

    大叔行徑被拍下。（取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下體 性騷擾 爆料公社
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：火車上狂用下體頂長髮妹 大叔行徑全被拍下！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.