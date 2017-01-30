| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
 首頁 > 社會

台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫

傷者固定擔架上後由消防局器材車吊掛。（花蓮縣消防局提供）

2017-01-30  03:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台11線49K花蓮縣豐濱鄉路段昨天深夜11時37分發生2自小客車對撞意外，造成2車車頭全毀、黑色轎車還因此摔落高約2米的邊坡，造成3人受傷送醫。

消防局人員趕到現場時，只看到一輛白色轎車車頭撞爛，原來另1輛黑色轎車因對撞衝力太大，衝出北上車道、掉落海邊深約2米的邊坡。車上2人1人輕傷自行爬出、另1人傷勢較重疑似骨折，由消防人員將傷者固定於擔架後，出動器材車將人員吊掛上到台11線，包括白色轎車駕駛共3名傷者送醫。

豐濱分駐所表示，目前包括是否有酒後駕車、以及事故原因都有待釐清，目前3人送往花蓮醫院豐濱分院急救，均無生命危險。

廣告
  • 黑色轎車對撞後掉落2米邊坡，2人受困，消防局人員將傷者固定擔架上。（花蓮縣消防局提供）

    黑色轎車對撞後掉落2米邊坡，2人受困，消防局人員將傷者固定擔架上。（花蓮縣消防局提供）

  • 黑色轎車對撞後衝過護欄、摔下恩主廟南邊一座橋樑下方深約2米處邊坡。（花蓮縣消防局提供）

    黑色轎車對撞後衝過護欄、摔下恩主廟南邊一座橋樑下方深約2米處邊坡。（花蓮縣消防局提供）

  • 白色轎車車頭全毀。（花蓮縣消防局提供）

    白色轎車車頭全毀。（花蓮縣消防局提供）

  • 黑色轎車對撞後掉落2米邊坡，2人受困，消防局人員將傷者固定擔架上。（花蓮縣消防局提供）

    黑色轎車對撞後掉落2米邊坡，2人受困，消防局人員將傷者固定擔架上。（花蓮縣消防局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台11線 對撞 豐濱 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.