台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
2017-01-30 03:19
傷者固定擔架上後由消防局器材車吊掛。（花蓮縣消防局提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕台11線49K花蓮縣豐濱鄉路段昨天深夜11時37分發生2自小客車對撞意外，造成2車車頭全毀、黑色轎車還因此摔落高約2米的邊坡，造成3人受傷送醫。
消防局人員趕到現場時，只看到一輛白色轎車車頭撞爛，原來另1輛黑色轎車因對撞衝力太大，衝出北上車道、掉落海邊深約2米的邊坡。車上2人1人輕傷自行爬出、另1人傷勢較重疑似骨折，由消防人員將傷者固定於擔架後，出動器材車將人員吊掛上到台11線，包括白色轎車駕駛共3名傷者送醫。
豐濱分駐所表示，目前包括是否有酒後駕車、以及事故原因都有待釐清，目前3人送往花蓮醫院豐濱分院急救，均無生命危險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馬雲向美輸誠 唱衰中國經濟
- 大滿貫空前18冠 費爸感性與蠻牛共享
- 尿尿山豬清結石 淨手「豬濕順利」
- （影音）蕭敬騰林憶蓮淪抬轎 迪瑪希海豚音血洗《歌手》
- 46歲日本搖滾教主 誠徵台灣女友
- 李安就是超越 永不停止挑戰
- 潮流當先 鶴立雞群
- 工會「依法休假」 台鐵寄發曠職單／政院介入協調 傾向不懲處
- 紫南宮5萬人領錢母 前2千人送金雞蛋
- 1/29 大樂透3注頭獎 春節大紅包開96組117注中獎
- （影音）謝佳見拈花惹草 黃薇渟樂當賢內助
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunset and photograpers create Kaohsiung gridlock
- 〈遊於藝〉「開台」習俗 來年好運到
- 應景金雞 雞喜迎春
- 新手媽咪亞美 樂談媽媽經曬娃
- 青埔建案套牢港客 2年跌逾3成
- 「省」是王道 鄭喻軒二手摩托車騎10年
- 「奪命書生」自學苦練 成第一「撞士」
- 集保洗錢管制名單 習馬扁上榜
- 時尚小雞 雞喜迎春
- 新年新希望 陳建仁：完成年改
- 俄主力戰機 米格-35登場
- 紅毛衣 牛仔褲 林全雙北發紅包
- 進內閣？ 陳菊：我守護南台灣
- 《鬼怪》夫妻賣相數一數二 孔侑欠2個月廣告債
- 5歲的距離 費納今史詩爭霸
- 米亞星世界
- 《神力》尬雷神 解密完美《女超人》
- 《哈利波特》魔杖師癌逝 約翰赫特享壽77歲
- 塔羅牌看「撞壇F4」 2017年運勢
- 小小瑜沖繩血拚 勸敗寶可夢咖啡
- 吃喝玩樂 食品觀光工廠最夯
- 川普夫人上浮華世界 墨網友怒
- 歐洲太空總署 擬登月球建聖殿
- 川普禁穆斯林 6人遭換航班返國
- 傻妹獻吻豬哥亮 林玟誼沒包袱
- 洪詩大年夜招財 竟使出這招
- 雞鳴春曉 紅色潮人
- 鴻運夫妻／拚完大夜班 馬上抽中車
- 大釣哥賀歲 豬哥亮化療沒掉髮 抗癌更勇敢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分