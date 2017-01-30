台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫

傷者固定擔架上後由消防局器材車吊掛。（花蓮縣消防局提供）

2017-01-30 03:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台11線49K花蓮縣豐濱鄉路段昨天深夜11時37分發生2自小客車對撞意外，造成2車車頭全毀、黑色轎車還因此摔落高約2米的邊坡，造成3人受傷送醫。

消防局人員趕到現場時，只看到一輛白色轎車車頭撞爛，原來另1輛黑色轎車因對撞衝力太大，衝出北上車道、掉落海邊深約2米的邊坡。車上2人1人輕傷自行爬出、另1人傷勢較重疑似骨折，由消防人員將傷者固定於擔架後，出動器材車將人員吊掛上到台11線，包括白色轎車駕駛共3名傷者送醫。

豐濱分駐所表示，目前包括是否有酒後駕車、以及事故原因都有待釐清，目前3人送往花蓮醫院豐濱分院急救，均無生命危險。