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彭佳嶼氣象站人員驚傳落海 救援搜尋未獲

2017-01-29  23:10

〔記者李欣芳／台北報導〕我彭佳嶼氣象站人員驚傳落海！國防部今晚表示，已接獲國搜中心通報，一名彭佳嶼氣象站人員，在松山基地東北方外海約47浬處落海待救，申請國軍派遣S-70C直升機執行救援任務，但並未尋獲，目前由海巡署艦艇持續實施搜尋。

國防部表示，預定明天再次派遣S-70C直升機執行搜救任務。

國防部發布新聞稿表示，國防部今晚接獲通報後，下令空軍松山基地派遣S-70C直升機1架前往東北外海實施落海人員救援任務。任務機在19時17分到達目標區實施搜尋作業，20時48分回報未尋獲，並實施返航，21時19分已返降松山機場，目前目標區由海巡署艦艇持續實施搜尋。

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  • 彭佳嶼全景。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    彭佳嶼全景。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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標題：彭佳嶼氣象站人員驚傳落海 救援搜尋未獲


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