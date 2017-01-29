蘆竹7人疑一氧化碳中毒 4人送醫幸無恙
2017-01-29 22:52
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南山路一段一處社區民宅，29日傍晚5點多，疑因民宅內有人洗澡時門窗緊閉、且熱水器使用不慎，致7人疑似一氧化碳中毒，其中4人被緊急送醫，還好都沒有大礙。
消防隊員獲報後，動員許多人車前往救援，將其中4人送往敏盛醫院治療，另3人雖不適，但意識清楚，婉拒送醫。送醫的4人中，54歲林姓女子現場昏迷，較為嚴重，經高壓氧治療30分鐘後，已經清醒，至於送醫另3人也已無大礙。
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