10年前陪酒遣返 10年後冒名闖關被逮
2017-01-29 20:06
〔記者吳正庭／金門報導〕中國顏姓女子昨天冒用他人證件，企圖利用人潮湧現循小三通矇混入境台灣，遭移民官眼尖識破，並查出她10年前曾在台灣坐檯陪酒，目前還在管制中，金門國境隊依檢察官指示職權處理，將顏女遣送出境。
移民署國境事務大隊金門國境隊指出，顏女大年初一持林姓女子身分證件，以「觀光」名義申請，搭船循小三通抵金門水頭港，於證照查驗時，被移民官發現與曾經來台團聚的顏姓中國配偶有些「神似」，再經比對臉部特徵、指紋，發現根本就是顏女本人，顏才坦承是冒用他人身分來台。
國境隊查出，37歲的顏女10年前申請團聚來台，入境後因從事坐檯陪酒，被依妨害風化罪移送法辦，並予遣送出境管制在案；此次為規避管制效期，趁著年假旅遊人潮，以為查驗人員有所疏漏，竟冒用林女身分企圖闖關，仍難逃我方法網。
金門國境隊副隊長朱世權表示，國境安全無假期，移民署因應春假期人潮眾多，除加派人員維護優質通關品質，更會嚴正執法，絕不因假期有所鬆懈。
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