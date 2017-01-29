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角頭「要命小方」子遭擄 警14小時救人逮嫌

警方帶回2名涉嫌擄人男子（中間兩位）。（記者李忠憲翻攝）

2017-01-29  18:22

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市南屯區五權西路昨夜11時發生擄人案！台中知名角頭「要命小方」方敏懿兒子，綽號「小白」的21歲常姓男子，遭綽號「豹子」的男子夥同林姓男子，分別駕駛黑色BMW X6休旅車及BMW大7房車，與開白色TOYOTA租賃車的男子等人，共同強押上大7後，往太平地區逃逸。

警方調查，小白事發前要求他姨丈開車載他到南屯區五權西路二段一家加油站後，下車與別人談事情，姨丈則待在車上。豈知不久後就傳出槍響，常男姨丈發現人遭對方押上車載走，嚇得躲進加油站內，並打電話向警方報案。

小白家屬說，今天凌晨接獲歹徒勒贖500萬元的恐嚇電話。

第四警分局獲報立刻趕到現場採證，未發現子彈及彈殼，並通報線上警網針對對方駕駛的2輛BMW進行圍捕，同時組成專案小組深入追查瞭解，原來雙方是因債務糾紛發生爭執，一言不和下才強押被害人上車談判。警方經調閱路口監視畫面，鎖定薛男涉有重嫌，今天下午在大墩十一街蘭夏會館救出常男，並送林新醫院。

警方表示，初步了解可能是黑吃黑，嫌犯至少有5人逃往南部，已有2人在高雄的家樂福停車時被逮，目前正帶回台中偵訊中。

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  • 警方在事發現場進行採證。（記者李忠憲翻攝）

    警方在事發現場進行採證。（記者李忠憲翻攝）

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