角頭「要命小方」子遭擄 警14小時救人逮嫌
2017-01-29 18:22
警方帶回2名涉嫌擄人男子（中間兩位）。（記者李忠憲翻攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市南屯區五權西路昨夜11時發生擄人案！台中知名角頭「要命小方」方敏懿兒子，綽號「小白」的21歲常姓男子，遭綽號「豹子」的男子夥同林姓男子，分別駕駛黑色BMW X6休旅車及BMW大7房車，與開白色TOYOTA租賃車的男子等人，共同強押上大7後，往太平地區逃逸。
警方調查，小白事發前要求他姨丈開車載他到南屯區五權西路二段一家加油站後，下車與別人談事情，姨丈則待在車上。豈知不久後就傳出槍響，常男姨丈發現人遭對方押上車載走，嚇得躲進加油站內，並打電話向警方報案。
小白家屬說，今天凌晨接獲歹徒勒贖500萬元的恐嚇電話。
第四警分局獲報立刻趕到現場採證，未發現子彈及彈殼，並通報線上警網針對對方駕駛的2輛BMW進行圍捕，同時組成專案小組深入追查瞭解，原來雙方是因債務糾紛發生爭執，一言不和下才強押被害人上車談判。警方經調閱路口監視畫面，鎖定薛男涉有重嫌，今天下午在大墩十一街蘭夏會館救出常男，並送林新醫院。
警方表示，初步了解可能是黑吃黑，嫌犯至少有5人逃往南部，已有2人在高雄的家樂福停車時被逮，目前正帶回台中偵訊中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 央視春晚被爆造假 中國網友痛批洗版
- 驚！動物園老虎咬人 遊客滿頭鮮血動彈不得
- 大甲鎮瀾宮祈福 詹啟賢：讓國民黨貼近台灣社會
- 應景金雞 雞喜迎春
- 張鈞甯除夕陪母圍爐 下跪收紅包被讚有家教
- 蒐集川普召妓畫面 前KGB特工疑曝光遭暗殺
- 台灣乒出金包銀 ITTF專文道賀
- 雪碧曝5大條件 公開徵「炮友」
- 鄧紫棋進家門見這畫面 感嘆「桃花不屬於我」
- NBA 》本季個人最遠「Logo Shot」 柯瑞神技再現（影音）
- 澳網男單決賽重演「費納爭霸」 今日賽事預告與轉播
- 母親妹妹女兒的丈夫的女兒是誰？ KID用計算機秒解答
- 日職》請稱我「岱桑」！ 陽岱鋼與新隊友相處融洽
- 「吳家牛肉麵」 蔡令怡好廚藝 政壇吃出口碑
- 集保洗錢管制名單 習馬扁上榜
- 洪詩大年夜招財 竟使出這招
- 江蕙年輕10歲 回春秘笈大公開
- 爭領小英總統紅包 南台爆排隊潮
- 小孩帶財！雙寶爸刮中百萬開運發財金
- 開羅機場響應川普禁令 7個穆斯林國旅客不得登機
- 俄主力戰機 米格-35登場
- 學甲慈濟宮百圓鈔摺成符 將軍李聖宮免擲筊領發財金
- AV女神一句話神剖析！ 東西洋男性床技最大差別在這
- NBA》尼克、快艇醞釀三方交易 安東尼：心好累
- 強運阿嬤／600元中汽車 送兒當賀禮
- 小胖前妻過年喊窮 回娘家取暖當公主
- 口嫌體正直？ 中國成韓化妝品出口暴增最大功臣
- 台灣女網賽》首戰對決謝淑薇妹妹 雙詹期許開胡
- 女性愛看A片大調查！ 第一名竟然是...
- 林全為年金改革喊話 盼「年年有餘」
- 初二回娘家！中山高彰化段塞慘了
- 阿兜仔來台當道長 還會唸咒語幫人祭解
- 歐蘭德籲川普 拒絕保護主義並接納難民
- 開運雞料理 林逸欣．管罄．劉明湘上菜
- （影音）袁艾菲變「髮」術開運 鬈浪漫．包青春
- 小小瑜手技太強 竟泡出高難度拉花
- 小英板橋發紅包 排隊人潮看不見尾巴
- NBA》柯瑞三節轟43分 勇士率先搶下40勝
- 去年合撈逾4.6億 最會賺錢夫妻檔是他們
- 在營專班 官兵習技拿照免出營區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：角頭「要命小方」子遭擄 警14小時救人逮嫌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分