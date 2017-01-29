國道3號路上竟有紅貴賓 警：主人快領回
2017-01-29 17:39
〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊警員鍾信華、丁詠翔、吳念慈，今天下午3點多，巡邏經過國道3號公路南向66.8公里桃園市龍潭區路段，發現一隻紅貴賓狗走在路肩，趕忙將紅貴賓狗帶回分隊安置。
警方說，適逢大年初二，國道3號南向的車流量大，加上路肩開放通行，紅貴賓狗險象環生，員警趕忙停下車，抱起紅貴賓狗返回分隊。
龍潭分隊長盧建文說，紅貴賓狗主人可以電洽（03）471-8083，與警方聯繫，盡快領回紅貴賓狗。
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