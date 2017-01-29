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過不了年關 婦人初一深夜上吊輕生

2017-01-29  17:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市中和景新街一名58歲的吳姓婦人，疑久病厭世，昨晚11時許在家上吊輕生，家人發現後趕緊報案，但吳婦送醫後不治身亡，警方目前仍在調查輕生原因。

警消表示，獲報趕抵時吳婦已無生命跡象，送往新店慈濟醫院急救後仍不治，據了解，吳婦患有躁鬱症及糖尿病等多項慢性病，疑不堪長期病痛纏身，曾多次向家屬透露輕生念頭，鑑識人員於現場採證後，初步排出他殺可能，朝自殺方向調查，但詳細原因仍待在調查中。

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  • 婦人昨晚11時許在家上吊輕生。圖與本新聞無關。（資料照，記者廖淑玲翻攝﹞

    婦人昨晚11時許在家上吊輕生。圖與本新聞無關。（資料照，記者廖淑玲翻攝﹞

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