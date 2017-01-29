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疑不滿門口遭停 婦人動私刑「放倒」機車挨轟

2017-01-29  18:29

〔即時新聞／綜合報導〕許多人不喜歡自家門前遭到他人機車停放，但在台南新營就有一名婦人，疑似是因為不滿門前有機車停放，竟動私刑將該機車「放倒」，引發不少網友批評，指機車根本沒有擋到門口，地上也沒畫紅線，直呼婦人此舉實在太誇張。

一名網友在臉書不公開社團「爆料公社」表示：「大年初一的，沒停到你家門口，妳卻這樣搞，整條馬路幾乎都被你檢舉過了。」只見PO出的監視器畫面中，一名婦人先是牽著腳踏車出門，但疑似是因為不滿機車停在住家門口，竟直接將機車「放倒」，而路上不少路人經過也不以為意，最後騎著腳踏車，若無其事的離去。

不少網友批評此舉太誇張，表示若造成機車損壞，車主可提告毀損罪，並紛紛留言道：「人家辛苦買來的機車被這樣弄，希望車主有領紅包」、「又沒擋在門口，也沒妨礙進出，這樣真的有過份了」、「這看起來是慣犯了」、「萬一汽油流出來，被人丟煙蒂，燒到還是妳家」、「機車嬤」、「太扯」。

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  • 有網友爆料指出，一名婦人疑似是因為不滿家門前遭停機車，竟動用私刑將該機車「放倒」。（圖擷取自爆社粉專）

    有網友爆料指出，一名婦人疑似是因為不滿家門前遭停機車，竟動用私刑將該機車「放倒」。（圖擷取自爆社粉專）

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相關關鍵字： 擋路 機車 毀損罪 爆料公社
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