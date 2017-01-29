潘建志住家失火燒光書房 感謝警消救愛貓

2017-01-29 15:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕曾參選立委的醫師潘建志，大年初二清晨6時許，他位在文山區仙岩路的6樓住宅書房發生火警，火煙竄出景況駭人，消防員到場佈水線灌救並疏散住戶，潘建志跟妻兒、岳母都順利逃出，幸無受傷，火勢在20分鐘後撲滅，但4坪書房全毀，潘懷疑是電線走火引起，警消還在調查起火原因。

擔任台北馬偕醫院及萬芳醫院精神科醫師的潘建志，第一時間就與家人逃出火場，但他愛貓還困在家中，消防人員後重回火場，救出貓咪後幸無大礙，但可能因驚嚇過度，一度口吐白沫，癱軟在主人懷中，潘一再感謝警消滅火及救貓，也抱著愛貓不斷安撫。

潘建志說，火警當時他們全家都在睡覺，睡夢中聞到焦味醒來，當時火已很大了，他懷疑可能是電線走火，加上書房有大量文件及雜物，還有袋沒放完的鞭炮，導致火勢越燒越大；所幸書房資料雖被燒個精光，但幾乎都有備份在雲端，稍稍減低火災損失。