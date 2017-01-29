花蓮透天厝半夜失火 4人傷、1毛孩熱中暑

警消研判起火點可能在一樓，已封閉火場進行鑑識。（消防局提供）

2017-01-29 14:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕初二凌晨2點多，花蓮市一戶透天民宅突然冒出黑煙，傳出4人4狗受困，獲報趕往的警消急撲滅火勢，其中3人急逃往頂樓，1人逃往2樓鐵窗前呼救，還有4隻毛孩受困，均平安一一救出，但其中1毛小孩被救出後整個癱軟在地，幸好消防員替牠沖水降溫後甦醒，忙找獸醫急救。

花蓮縣消防局趕往現場滅火，救出受傷的4名住戶。警消表示，初步研判起火點是在一樓客廳，包括2女1男受到吸入性嗆傷、而逃往2樓後陽台呼救的婦人則雙手2度灼傷。

花蓮市富安路透天厝凌晨2點多冒出濃煙及火光，消防局派出18名警消、8車進行火場灌救，並從二樓破窗救出湯姓屋主一家人；住在三樓的湯姓屋主說，一開始聽到爆炸聲、接著住在二樓的弟弟大叫「失火」就拉著女兒往樓上跑，弟媳則衝到2樓後陽台，他則和弟弟及姪女跑上頂樓，還好消防局及時趕到救了全家。

而屋內除了4人，還有屋主的4隻愛犬受困，其中1隻救出時疑似火場高溫，癱在地上相當虛弱，還好經過沖水降溫後狀況好轉，研判可能是熱中暑。