| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國5北上車流回堵 預計晚間10點後紓解
 首頁 > 社會

花蓮透天厝半夜失火 4人傷、1毛孩熱中暑

警消研判起火點可能在一樓，已封閉火場進行鑑識。（消防局提供）

2017-01-29  14:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕初二凌晨2點多，花蓮市一戶透天民宅突然冒出黑煙，傳出4人4狗受困，獲報趕往的警消急撲滅火勢，其中3人急逃往頂樓，1人逃往2樓鐵窗前呼救，還有4隻毛孩受困，均平安一一救出，但其中1毛小孩被救出後整個癱軟在地，幸好消防員替牠沖水降溫後甦醒，忙找獸醫急救。

花蓮縣消防局趕往現場滅火，救出受傷的4名住戶。警消表示，初步研判起火點是在一樓客廳，包括2女1男受到吸入性嗆傷、而逃往2樓後陽台呼救的婦人則雙手2度灼傷。

花蓮市富安路透天厝凌晨2點多冒出濃煙及火光，消防局派出18名警消、8車進行火場灌救，並從二樓破窗救出湯姓屋主一家人；住在三樓的湯姓屋主說，一開始聽到爆炸聲、接著住在二樓的弟弟大叫「失火」就拉著女兒往樓上跑，弟媳則衝到2樓後陽台，他則和弟弟及姪女跑上頂樓，還好消防局及時趕到救了全家。

而屋內除了4人，還有屋主的4隻愛犬受困，其中1隻救出時疑似火場高溫，癱在地上相當虛弱，還好經過沖水降溫後狀況好轉，研判可能是熱中暑。

廣告
  • 狗狗從火場被救出時全身軟倒在地上，經過沖水降溫急救才幸運甦醒。（翻攝花蓮同鄉會姜姓網友照片）

    狗狗從火場被救出時全身軟倒在地上，經過沖水降溫急救才幸運甦醒。（翻攝花蓮同鄉會姜姓網友照片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火災 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：花蓮透天厝半夜失火 4人傷、1毛孩熱中暑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月29日‧星期日‧丁酉年正月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.