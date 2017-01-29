花蓮透天厝半夜失火 4人傷、1毛孩熱中暑
2017-01-29 14:11
警消研判起火點可能在一樓，已封閉火場進行鑑識。（消防局提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕初二凌晨2點多，花蓮市一戶透天民宅突然冒出黑煙，傳出4人4狗受困，獲報趕往的警消急撲滅火勢，其中3人急逃往頂樓，1人逃往2樓鐵窗前呼救，還有4隻毛孩受困，均平安一一救出，但其中1毛小孩被救出後整個癱軟在地，幸好消防員替牠沖水降溫後甦醒，忙找獸醫急救。
花蓮縣消防局趕往現場滅火，救出受傷的4名住戶。警消表示，初步研判起火點是在一樓客廳，包括2女1男受到吸入性嗆傷、而逃往2樓後陽台呼救的婦人則雙手2度灼傷。
花蓮市富安路透天厝凌晨2點多冒出濃煙及火光，消防局派出18名警消、8車進行火場灌救，並從二樓破窗救出湯姓屋主一家人；住在三樓的湯姓屋主說，一開始聽到爆炸聲、接著住在二樓的弟弟大叫「失火」就拉著女兒往樓上跑，弟媳則衝到2樓後陽台，他則和弟弟及姪女跑上頂樓，還好消防局及時趕到救了全家。
而屋內除了4人，還有屋主的4隻愛犬受困，其中1隻救出時疑似火場高溫，癱在地上相當虛弱，還好經過沖水降溫後狀況好轉，研判可能是熱中暑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 川普禁七國人民入境 引發混亂和恐慌
- NBA 》本季個人最遠「Logo Shot」 柯瑞神技再現（影音）
- 新任美駐聯合國大使 嗆盟國須挺美
- （影音x2）周湯豪一人尬比莉＋鬼鬼 砸派結果笑翻
- 曾料中武則天坐天 南鯤鯓廟昨抽出下下籤
- 《雞年走春》台東三大公園 處處有驚喜
- 許瑋倫逝世10周年 楊丞琳心痛悼念
- 馮世寬慰勉官兵 監看共軍動態
- 〈遊於藝〉別再咚咚鏘 古典樂new一下
- 澳網男單決賽重演「費納爭霸」 今日賽事預告與轉播
- 美國限制七國人民入境 波及綠卡持有人
- 爭領小英總統紅包 南台爆排隊潮
- 開運雞料理 林逸欣．管罄．劉明湘上菜
- 青埔建案套牢港客 2年跌逾3成
- 澳網》青少男雙稱王 台灣好小子許育修返台
- 劉明湘很愛演 林逸欣可演毒蟲 管罄想挑戰台語特輯
- 川普夫人上浮華世界 墨網友怒
- （圖多）「被神選中的少女」裸躺曬雪肌 蕾絲誘惑半露酥胸
- 46歲日本搖滾教主 誠徵台灣女友
- （影音）謝佳見拈花惹草 黃薇渟樂當賢內助
- 雪碧曝5大條件 公開徵「炮友」
- LPGA菁英賽》3回合總計207桿 徐薇淩並列17名
- 美為生命而走大遊行 副總統現身反墮胎
- 《哈利波特》魔杖師癌逝 約翰赫特享壽77歲
- 川普與梅克爾同意 北約聯盟十分重要
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump bars some refugees, visitors
- 2016最激情 年度體壇精彩時刻
- 迎接42歲生日 金曲歌后拚命努力……
- 李安就是超越 永不停止挑戰
- 川普與安倍通電話 承諾鐵定保日本安全
- 只陪郝龍斌、沒陪詹啟賢？顏清標連忙解釋說...
- 北川招認沒魅力 大讚國民情婦橋本
- 國5北上車流回堵 預計晚間10點後紓解
- 央視春晚被爆造假 中國網友痛批洗版
- 破紀錄！宜蘭傳藝中心初一湧進3萬5000人次
- AV女神一句話神剖析！ 東西洋男性床技最大差別在這
- 洪詩大年夜招財 竟使出這招
- 把握最後好天氣！ 明起北台灣驟降8度
- 恭喜！客語歌手羅文裕將升格為人父
- 江蕙年輕10歲 回春秘笈大公開
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花蓮透天厝半夜失火 4人傷、1毛孩熱中暑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分