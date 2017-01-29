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國5北上車流回堵 預計晚間10點後紓解
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中山高台南段接連事故車多 各大景點還算順暢

2017-01-29  13:58

［記者劉婉君／台南報導］大年初二回娘家加上台南清晨濃霧，國道1號中山高小擦撞頻傳，仁德到麻豆上午車多，北上仁德到台南系統走走停停，而台南地區各景點雖然車多，但交通路況還算順暢。

年初二民眾回娘家及走春車潮湧上高速公路，中山高北上大灣交流道附近，早上8時許接連2起3車追撞的事故，人員幸無大礙，不過造成附近路段塞車；而北上仁德到麻豆交流道車多，仁德、大灣、永康交流道下周邊受到高速公路路況影響，也出現車多排隊的情形，仁德交流道下一度傳出擦撞意外。

這兩天台南地區天氣不錯，不少民眾出遊走春，台南著名景點關子嶺、德元埤、梅嶺、南鯤鯓代天府等都湧入不少遊客，還有許多民眾趁著好天氣到德元埤露營，共度新春，白河、學甲、玉井警分局均表示，轄內雖然車多，但交通還算順暢。

預估下午仍會有出遊車潮，提醒民眾出發前先了解路況，小心駕駛。

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  • 中山高仁德至麻豆路段上午車多。（記者劉婉君攝）

    中山高仁德至麻豆路段上午車多。（記者劉婉君攝）

  • 中山高永康交流道出現排隊車潮。（記者劉婉君攝）

    中山高永康交流道出現排隊車潮。（記者劉婉君攝）

  • 初一、初二台南德元埤等景點遊客多。（記者劉婉君攝）

    初一、初二台南德元埤等景點遊客多。（記者劉婉君攝）

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