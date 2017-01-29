中山高台南段接連事故車多 各大景點還算順暢
2017-01-29 13:58
［記者劉婉君／台南報導］大年初二回娘家加上台南清晨濃霧，國道1號中山高小擦撞頻傳，仁德到麻豆上午車多，北上仁德到台南系統走走停停，而台南地區各景點雖然車多，但交通路況還算順暢。
年初二民眾回娘家及走春車潮湧上高速公路，中山高北上大灣交流道附近，早上8時許接連2起3車追撞的事故，人員幸無大礙，不過造成附近路段塞車；而北上仁德到麻豆交流道車多，仁德、大灣、永康交流道下周邊受到高速公路路況影響，也出現車多排隊的情形，仁德交流道下一度傳出擦撞意外。
這兩天台南地區天氣不錯，不少民眾出遊走春，台南著名景點關子嶺、德元埤、梅嶺、南鯤鯓代天府等都湧入不少遊客，還有許多民眾趁著好天氣到德元埤露營，共度新春，白河、學甲、玉井警分局均表示，轄內雖然車多，但交通還算順暢。
預估下午仍會有出遊車潮，提醒民眾出發前先了解路況，小心駕駛。
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