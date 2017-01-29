警察抓小豬 像不像「野豬騎士」？
2017-01-29 16:32
〔記者許國楨／台中報導〕一頭骨瘦如柴的小野豬，日前因肚子餓闖入台中西屯區都會公園附近一處民宅後院覓食，蘇姓屋主一度試著抓捕未果只好報警求援，員警拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，果真將小豬綑綁，只是屋主看到員警居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱像極了手遊廣告中的「野豬騎士」。
台中市第六分局永福派出所當天晚間10點多接獲蘇姓屋主報案，表示住處的後院有一頭小野豬闖入，需要警方協助，警員陳志宗、吳宜峰獲報立即趕往，果然發現這隻骨瘦如柴且身上散發惡臭的小豬。
蘇男向員警表示，可能因為後院備有家禽的飼料，才吸引飢餓的小豬跑來偷食物，稍早已先試著抓捕，但因小豬相當怕生且警覺性高，導致捕捉不易，此時警員陳志宗靈機一動，拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，待小野豬上前覓食時，靈巧的將小豬綑綁。
警員隨後在周遭查訪是否為走失豬隻，並提供飲用水及食物給小豬食用，因查訪未有飼主出面認領，已通報相關單位安置，只是蘇男看到陳員居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱可真像極手遊廣告中的「野豬騎士」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 央視春晚被爆造假 中國網友痛批洗版
- NBA 》本季個人最遠「Logo Shot」 柯瑞神技再現（影音）
- 川普下令阻難民入境 維權團體提告挑戰
- 日本APA酒店老闆：感謝中國提高知名度
- 鬼王來鬼扯》蘆筍汁與金絲貓（上）
- 初二回娘家！中山高彰化段塞慘了
- 母親妹妹女兒的丈夫的女兒是誰？ KID用計算機秒解答
- 川普夫人上浮華世界 墨網友怒
- 馬來西亞快艇失聯 載有28名中國遊客
- 澳網男單決賽重演「費納爭霸」 今日賽事預告與轉播
- 驚！動物園老虎咬人 遊客滿頭鮮血動彈不得
- 《神力》尬雷神 解密完美《女超人》
- 台灣女網賽》首戰對決謝淑薇妹妹 雙詹期許開胡
- NBA》巴克利痛批不知足 詹皇霸氣回應
- 日、英簽互通軍事物資協定 制衡中國、北韓
- 馬英九馬家庄祭祖 沒發紅包人氣差很多
- 憂心川普反科學 數十萬網友響應「科學遊行」
- 潘政琮發紅包 新春討喜衝第6
- 尿尿山豬清結石 淨手「豬濕順利」
- 乃木坂46再爆醜聞 川村真洋拖皮條客夜入香閨
- 羅致政、吳秉叡同台陪小英 新北市長前哨戰試水溫？
- 張景嵐牌技卡卡 相公2次竟變關公
- 雞鳴春曉 紅色潮人
- 終身大事受關注 吳克群點播這首歌
- 去年合撈逾4.6億 最會賺錢夫妻檔是他們
- 讓專業的來！彰化國道為何總塞爆？縣長說話了
- 國道多路段壅塞 下午國5北上高乘載管制
- 在營專班 官兵習技拿照免出營區
- 應景金雞 雞喜迎春
- 《雞年走春》林園海洋濕地 倒立水母，繽紛起舞
- 《雞年走春》淡水「水雲煙」再現八煙美景
- 川普與梅克爾同意 北約聯盟十分重要
- 「吳家牛肉麵」 蔡令怡好廚藝 政壇吃出口碑
- 日職》請稱我「岱桑」！ 陽岱鋼與新隊友相處融洽
- 初二省道路況順暢 部分景點車多
- 川普修建美墨邊境圍牆 「柏林過來人」勸他三思
- 殷仔攜子賀歲 雞吉備戰新球季
- 劉明湘很愛演 林逸欣可演毒蟲 管罄想挑戰台語特輯
- 傻妹獻吻豬哥亮 林玟誼沒包袱
- 林宥嘉沒新年希望 楊乃文虧「老婆都娶好了」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警察抓小豬 像不像「野豬騎士」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分