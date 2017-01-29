警察抓小豬 像不像「野豬騎士」？

2017-01-29 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕一頭骨瘦如柴的小野豬，日前因肚子餓闖入台中西屯區都會公園附近一處民宅後院覓食，蘇姓屋主一度試著抓捕未果只好報警求援，員警拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，果真將小豬綑綁，只是屋主看到員警居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱像極了手遊廣告中的「野豬騎士」。

台中市第六分局永福派出所當天晚間10點多接獲蘇姓屋主報案，表示住處的後院有一頭小野豬闖入，需要警方協助，警員陳志宗、吳宜峰獲報立即趕往，果然發現這隻骨瘦如柴且身上散發惡臭的小豬。

蘇男向員警表示，可能因為後院備有家禽的飼料，才吸引飢餓的小豬跑來偷食物，稍早已先試著抓捕，但因小豬相當怕生且警覺性高，導致捕捉不易，此時警員陳志宗靈機一動，拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，待小野豬上前覓食時，靈巧的將小豬綑綁。

警員隨後在周遭查訪是否為走失豬隻，並提供飲用水及食物給小豬食用，因查訪未有飼主出面認領，已通報相關單位安置，只是蘇男看到陳員居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱可真像極手遊廣告中的「野豬騎士」。