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警察抓小豬 像不像「野豬騎士」？

2017-01-29  16:32

〔記者許國楨／台中報導〕一頭骨瘦如柴的小野豬，日前因肚子餓闖入台中西屯區都會公園附近一處民宅後院覓食，蘇姓屋主一度試著抓捕未果只好報警求援，員警拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，果真將小豬綑綁，只是屋主看到員警居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱像極了手遊廣告中的「野豬騎士」。

台中市第六分局永福派出所當天晚間10點多接獲蘇姓屋主報案，表示住處的後院有一頭小野豬闖入，需要警方協助，警員陳志宗、吳宜峰獲報立即趕往，果然發現這隻骨瘦如柴且身上散發惡臭的小豬。

蘇男向員警表示，可能因為後院備有家禽的飼料，才吸引飢餓的小豬跑來偷食物，稍早已先試著抓捕，但因小豬相當怕生且警覺性高，導致捕捉不易，此時警員陳志宗靈機一動，拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕，待小野豬上前覓食時，靈巧的將小豬綑綁。

警員隨後在周遭查訪是否為走失豬隻，並提供飲用水及食物給小豬食用，因查訪未有飼主出面認領，已通報相關單位安置，只是蘇男看到陳員居然輕而易舉就捕獲小豬，笑稱可真像極手遊廣告中的「野豬騎士」。

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  • 待小野豬上前覓食時，將小豬綑綁。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

    待小野豬上前覓食時，將小豬綑綁。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

  • 警員陳志宗靈機一動拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕小豬。（記者許國楨翻攝）

    警員陳志宗靈機一動拿出繩索打了個活結再利用食物誘捕小豬。（記者許國楨翻攝）

  • 屋主看到警員輕而易舉捕獲小豬，笑稱像極手遊廣告中的「野豬騎士」。（記者許國楨翻攝）

    屋主看到警員輕而易舉捕獲小豬，笑稱像極手遊廣告中的「野豬騎士」。（記者許國楨翻攝）

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