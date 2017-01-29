大年初一登山 桃園男子受困到深夜
2017-01-29 15:23
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市39歲余姓市民28日大年初一上午獨自進入復興區攀登榮華山，晚間下山時卻迷路，他就打119求助。不巧當時巴陵地區有民宅失火，消防隊員都忙於救火，還好義警隊員姜忠正熟悉山區狀況，陪同榮華派出所長蔡慧龍入山，直到深夜11點才順利將余姓市民平安帶下山。
余姓市民28日上午8點半獨自騎車到復興區北橫公路30.8公里處的楓香部落，再步行入山攀登榮華山，他說，他依照原定計畫在傍晚下山，卻迷失了方向，一度以為自己可以找到路，但夜色愈來愈黑，他只靠一支手機燈光照明，根本無法辨別方向，只好向外求援。
28日晚間8點左右，巴陵地區發生民宅火警，消防隊員員都忙於救火，蔡慧龍與姜忠正就擔起救人任務的責任，進入榮華山搜救余姓市民，蔡慧龍說，還好姜忠正對於榮華山區狀況非常熟悉，過程中又在北橫公路31.8公里處上方、海拔約800公尺處看到余姓市民的手機燈光，才順利找到人，幫助他平安下山返家。
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