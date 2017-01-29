想吃免錢牢飯 失婚失業男搶超商

2017-01-29 13:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮44歲郭姓男子，因為長期失業加上失婚，居然突發奇想，於大年初二上午持菜刀前往苑裡鎮世界路、建國路口的一間超商搶奪7200元後逃逸，警方獲報後前往超商，在距離超商200公尺處的路旁逮捕郭男，訊後依搶奪罪嫌移送。

警方調查發現，郭男持刀進入超商後，喝令店員讓開，就到收銀台搜刮現金後離開，並未傷害店員。

警方調查，郭男精神不穩，長期失業，農曆過年前才與妻子離婚，就讀國中的兒子也隨前妻離開，只剩獨自一人生活，他坦承因為沒錢過活，所以才會想盡牢裡吃免錢飯。