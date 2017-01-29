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不捨97歲老翁獨居 所長送暖

2017-01-29  17:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局重陽派出所警員進行家務訪查勤務時，在轄區內發現一名97歲的蕭姓老翁，雖已高齡，但身旁並無親友照顧，生活瑣事皆須自行打點，無法工作的蕭翁，經濟來源僅靠微薄退休金，生活十分困苦。

重陽派出所長藍鄧鑫聽聞此事，擔心蕭翁獨自過節，日前便與里長、民防人員一同拜訪蕭姓老翁，也送上禮品、禮金，希望小小心意能夠讓蕭翁在年節感受到溫暖人情味，過個好年。

藍鄧鑫說，平日所內員警在執行家戶訪查等勤務時，便不時發掘轄內生活困苦的民眾，主動給予必要協助，也希望拋磚引玉，讓更多善心人士加入關懷。

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  • 新北市三重警分局與里長替轄內獨居老人送暖。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重警分局與里長替轄內獨居老人送暖。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市三重警分局與里長替轄內獨居老人送暖。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重警分局與里長替轄內獨居老人送暖。（記者王宣晴翻攝）

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