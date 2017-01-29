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點燈錢也騙！偷了收據又要求退費

2017-01-29  13:29

［記者黃淑莉／雲林報導］春節期間許多民眾會到廟宇上香、點燈祈福，昨天下午一名男子到雲林西螺福興宮涉嫌竊取民眾點燈收據後，再佯稱重覆點燈向廟方要求退費，男子在媽祖神像前詐騙，信徒得知直呼太離譜、大不敬，廟方則呼籲其他寺廟留意這樣新詐騙手法。

西螺福興宮志工蔡靜旻表示，昨天下午5點多廟前點燈服務台前大排長龍，一男年約50歲男子拿出2張廟方的點燈收據分別是900元、300元，口語急躁說，妻子已點燈，他重覆點燈要求退費，男子強調2張單子是同一家人所有。

蔡靜旻指出，男子一直要工作人員快一點退錢給，他要趕車，若錯過車子要工作人員負責，由於當時很多民眾等著點燈，工作人員查核收據編號無誤後，退了1200元給男子。

廟方表示，點燈民眾廟方準備了平安麵線、平安卡、優惠券等禮物，工作人員隨口詢問麵線有帶來嗎？沒想到男子惱羞成怒對著廟方人員大吼，「那麼大間的廟，還跟民眾計較一、二包平安麵線」，強調自己住附近一定會歸還，並丟了100元說要當押金即匆忙離去。

蔡靜旻說，男子離去後她越想越奇怪，撥打其中一張收據上的電話詢問，才發現原來男子是偷拿信徒放在供桌上的收據，再佯稱重覆點燈退費。

福興宮今天一早即湧入許多信徒上香、點燈，得知竟有人在媽祖神像前騙錢，直呼太不尊敬神祈、太離譜。

福興宮董事長楊文鐘強調，民眾點燈，媽祖都會保祐，對於詐騙男子，廟方已向警方報案，犯案男子年約50歲、身高165公分左右、戴口罩、棒球廟，提醒其他寺廟要注意類似詐騙手法。

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  • 頭戴白色帽子的男子涉嫌竊取福興宮供桌上的點燈收據，再佯稱重覆點燈要求退費。（記者黃淑莉攝）

    頭戴白色帽子的男子涉嫌竊取福興宮供桌上的點燈收據，再佯稱重覆點燈要求退費。（記者黃淑莉攝）

  • 過年期間許多民眾全家到廟宇上香、燈點祈福。（記者黃淑莉攝）

    過年期間許多民眾全家到廟宇上香、燈點祈福。（記者黃淑莉攝）

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