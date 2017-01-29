基隆廟口夜市旁田寮河 驚見女浮屍

2017-01-29 00:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天深夜11時50分，有民眾發現基隆市廟口夜市田寮河蛇橋段有1具浮屍載浮載沈，警消獲報趕到現場，由消防救生人員下水將屍體撈起，是1名年約40歲的中年女性，衣著完整，但外觀已略微浮腫，將報請檢方相驗並調查近日失蹤人口，進一步辨認身分，盼家屬出面指認。

報案民眾說，剛在廟口吃完小吃準備返家，看到疑似人體在水面中載浮載沉，趕緊打119求援，一旁民眾看到有人溺水，紛紛上前圍觀。

基隆市消防局信二消防分隊長溫梓強表示，患者從田寮河銀蛇橋方向往金雞橋飄過來，消防人員將她打撈上橡皮艇後立即持續以心肺復甦術搶救，但女子已經明顯死亡，由吊臂救起再持續送往基隆醫院搶救。