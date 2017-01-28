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桃園龜山民宅火警 幸無人受困

2017-01-28  23:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區明興街2層樓民宅，今天晚上9點半發生火警，火勢猛烈、濃煙竄升，桃園市消防局獲報出動第一大隊、龜山消防分隊40名消防、義消趕往灌救，火勢於10點多撲滅。

民宅1樓為彈簧床工廠，消防人員表示，現場燃燒2樓神明廳及後方房間內雜物，燒毀面積約60平方公尺，所幸沒有人員受困，起火原因仍待調查。

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  • 桃園龜山民宅火警，火勢猛烈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園龜山民宅火警，火勢猛烈。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園龜山民宅火警，火勢猛烈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園龜山民宅火警，火勢猛烈。（記者鄭淑婷翻攝）

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