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桃園復興無人空屋起火 驚人火勢燒毀民宅

桃園復興1棟3層樓民宅起火，消防人員趕抵灌救。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

2017-01-28  22:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復興區巴陵消防分隊後方1棟3層樓民宅，今天晚上7點51分發生火警， 巴陵、復興及特搜分隊27名消防人員及5名義消、各式救援車輛11輛趕往灌救，火勢全面燃燒幾乎吞噬整棟民宅，直到1小時後控制。

消防人員表示，起火的民宅為空屋、無人居住，現場沒有人員受困，起火原因仍待調查。

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  • 桃園復興1棟3層樓民宅起火，消防人員趕抵灌救。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

    桃園復興1棟3層樓民宅起火，消防人員趕抵灌救。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

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